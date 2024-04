Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga 2024

Escuchar

La Copa de la Liga 2024 está en su última semana de competencia porque el próximo domingo se disputará la final en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El partido está programado a las 15.30 y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El encuentro tiene un equipo confirmado y es Vélez, que el domingo le ganó a Argentinos Juniors 4 a 2 por penales en el estadio Único de San Nicolás. El Fortín jugó desde los 14′ con un futbolista menos por la expulsión de Braian Romero, pero forzó la tanda y se impuso por esa vía.

Su rival será Estudiantes de la Plata o Boca Juniors, que se medirán este martes en el recinto Mario Alberto Kempes de Córdoba. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto dirigido por Diego Martínez con una cuota máxima de 2.60 contra 3.11 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco de Eduardo Domínguez. El empate cotiza a 3.20. En el Pincha el entrenador tiene una sola duda y está en la delantera porque Edwuin Cetré acarrea un problema físico y es probable que no esté a disposición. En su lugar ingresaría Carrillo, de gran presente. En el equipo azul y amarillo peligra la presencia de Merentiel, quien este domingo no terminó el entrenamiento, y en caso de no poder jugar quien lo reemplazaría sería Luca Langoni.

Final de la Copa de la Liga 2024

Estudiantes de La Plata o Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield - Domingo 5 de mayo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El cuadro de la Copa de la Liga 2024 Canchallena

25 clubes quedaron eliminados de la Copa de la Liga 2024 y no volverán a jugar hasta la Liga Profesional, que comenzará el fin de semana del 12 de mayo: Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Barracas Central, Godoy Cruz, River Plate, Talleres de Córdoba, Independiente, Instituto de Córdoba, Banfield, Huracán, Gimnasia de La Plata, Rosario Central, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia de Mendoza, Racing, Lanús, Newell’s, Unión de Santa Fe, Platense, San Lorenzo, Belgrano, Central Córdoba de Santiago del Estero, Sarmiento de Junín y Tigre.

Todos los campeones de la historia de la Primera División del fútbol argentino

Boca Juniors - 74 títulos

River Plate - 71

Independiente - 45

Racing - 38

Alumni (club extinguido) / San Lorenzo de Almagro - 22

Vélez Sarsfield - 16

Estudiantes de La Plata - 15

Huracán - 13

Rosario Central - 12

Newell’s Old Boys - 9

Belgrano / Lanús - 6

Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas (club extinguido) / CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes / Rosario (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia y Esgrima La Plata / Sportivo Barracas - 2

Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón / Chacarita Juniors / Estudiantes (Caseros) / Lomas Academy (club extinguido) / Nueva Chicago / Saint Andrew’s (club extinguido) / San Martín (Tucumán) / Balcarce (club extinguido) / Dock Sud / Talleres (Córdoba) / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato (Paraná) - 1