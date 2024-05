A qué hora juega Racing vs. Talleres de Remedios de Escalada, por la Copa Argentina 2024

Escuchar

Racing y Talleres de Remedios de Escalada se enfrentan este jueves en el estadio Centenario de Quilmes por los 16avos de final de la Copa Argentina 2024. El partido inicia a las 21.10 con arbitraje de Pablo Echavarría y se transmite en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la Academia con una cuota máxima de 1.39 contra 10.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Albirrojo. El empate, que de darse lleva la definición a los penales, paga hasta 5.10. Quien se imponga en la llave avanzará a octavos de final y se enfrentará al vencedor del cruce entre Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza, que todavía no fue programado.

El duelo se disputa antes de que termine la primera etapa del torneo porque todavía restan los partidos Almirante Brown vs. San Martín de Tucumán, Colón vs. Los Andes y Arsenal vs. Estudiantes de Río Cuarto. El historial entre ambos clubes registra 23 encuentros con 15 triunfos para el albiceleste, tres para los tallarines y cinco igualdades. La última vez que se vieron las caras fue en la Primera B de 1985 con empate 1 a 1.

La previa

El equipo dirigido por Gustavo Costas está en un buen momento, a pesar de que no pudo superar la primera etapa en la Copa de la Liga 2024 y volverá a competir en el ámbito doméstico en la Liga Profesional. En la Copa Sudamericana consiguió tres triunfos en igual cantidad de presentaciones y está a un paso de los octavos de final. Mientras, buscará avanzar en la Copa Argentina para meterse entre los 16 mejores. En la fase inicial eliminó a San Martín de Burzaco 3 a 0 con goles de Adrián Martínez, Johan Carbonero y Maximiliano Salas.

Juan Fernando Quintero vuelve a la titularidad en Racing en el duelo por la Copa Argentina X

El entrenador planea una formación con un mix de titulares y suplentes. Una certeza es que Facundo Cambeses ocupará el arco en lugar de Gabriel Arias porque el objetivo del DT es que también tenga rodaje. Además, Juan Fernando Quintero vuelve al 11 inicial tras sus viajes a Colombia por cuestiones personales.

El conjunto de la Primera Nacional, a la que ascendió la última temporada desde la B Metropolitana, se impuso en la rueda inicial a Instituto de Córdoba 2 a 1 con anotaciones de Fernando Enrique y Alexis Monserrat y buscará dar el golpe contra otro club de la Liga Profesional. En el certamen de la segunda división no está haciendo una buena campaña porque se ubica 15° en la zona A con 14 puntos producto de cuatro victorias, dos igualdades y siete derrotas.

Talleres de Remedios de Escalada eliminó a Instituto de Córdoba en la primera etapa de la copa Talleres de Remedios de Escalada

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Germán Conti, Agustín García Basso; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Ignacio Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Roger Martínez. DT: Gustavo Costas.

Talleres de Remedios de Escalada: Damián Tello; Fernando Duré, Nicolás Monserrat, Nicolás Malvacio, Patricio Romero; Norberto Palmieri, Jonathan Alejandro Benítez, Fernando Enrique, Tomás Asprea; Nicolás Molina, Matías Donato. DT: Martín Rolón.