A qué hora juega Venezuela vs. Canadá, por la Copa América 2024

Este viernes, desde las 22 (hora argentina), Venezuela y Canadá se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, se disputa en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal Eventos de Flow (116). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto vinotinto, dirigido por el argentino Fernando Batista, se metió en la instancia de eliminación directa luego de culminar en lo más alto de la zona B con nueve puntos conseguidos en tres partidos disputados (triunfos 2 a 1 vs. Ecuador, 1 a 0 vs. México y 3 a 0 vs. Jamaica). El entrenador construyó el equipo según sus gustos futbolísticos, ratificó a figuras de la “vieja guardia” como el goleador Salomón Rondón y le abrió las puertas a jóvenes promesas. Una fórmula efectiva: busca posicionarse entre los cuatro mejores.

Fernando Batista puso su impronta en Venezuela y sueña con el batacazo en la Copa América Ryan Sun - AP

El combinado canadiense, por su parte, quedó segundo en el grupo de la selección argentina, el A. Sumó cuatro puntos gracias a una victoria por 1 a 0 ante Perú, un empate 0 a 0 con Chile y una derrota por 2 a 0 frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Es, junto a Panamá, uno de los dos representantes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Los restantes (Costa Rica, Estados Unidos, México y Jamaica) fueron eliminados en la primera ronda.

Venezuela vs. Canadá: todo lo que hay que saber

Cuartos de final de la Copa América 2024.

Día: Viernes 5 de julio.

Hora: 22 (horario argentino).

Estadio: AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

El ganador se enfrentará en semifinales a la selección argentina, que dejó en el camino a Ecuador.

Venezuela vs. Canadá: cómo ver online

El encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024 se disputa este viernes a las 22 (horario argentino) en Arlington, Texas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal Eventos (116) de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Eventos (116) de Flow.

DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Venezuela: Rafael Romo ; Jon Aramburu , Nahuel Ferraresi , Yordan Osorio , Miguel Navarro ; Yángel Herrera , José Martínez , Jefferson Soteldo , Jefferson Savarino , Eduard Bello y Salomón Rondón .

; Jon , Nahuel , Yordan , Miguel ; Yángel , José , Jefferson , Jefferson , Eduard y Salomón . Canadá: Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea, Jonatham Osorio, Stephen Eustaquio, Alphonso Davies, Jonathan David, Jacob Shaffelburg y Cyle Larin.

