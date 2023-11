escuchar

Los ánimos en Racing están muy susceptibles, hay baja tolerancia, todavía queda borrasca tras la renuncia de Fernando Gago a los pocos minutos de perder el clásico con Independiente. Los dirigentes eligieron, con el interinato de Sebastián Grazzini-Ezequiel Videla, una transición de incierto rumbo. Un triunfo ante Boca sirvió para ganar tiempo y atenuar broncas que resurgen apenas las cosas vuelven a torcerse. Central Córdoba le empató a la Academia a los 45 minutos del segundo tiempo y en el Cilindro se activaron de inmediato los insultos para los dirigentes y algunos silbidos para los jugadores.

Racing puede lamentarse porque se le escapó el triunfo en el final, pero también debe reconocer que el 1-1 fue lo menos que se merecía el Ferroviario, que hizo un buen partido, casi sin fisuras y con recursos para llegar al gol.

Roger Martínez festeja el gol que a Racing no le alcanzó para ganar Maximiliano Luna - télam

La inestabilidad de Racing se refleja en el dato de que es el único equipo que recibió goles en las 12 fechas de la Copa de la Liga. Algo que pone de malhumor al arquero Gabriel Arias, que se descargó ante el micrófono de la transmisión oficial apenas terminó el partido: “Si no sabemos aguantar un resultado ni podemos hacer un esfuerzo en los últimos minutos, es una mierda. El empate no sirve para las aspiraciones que tenemos. Necesitamos ganar, ganar y ganar, es lo único que nos sirve en estos momentos. Ya lo dije la otra vez, hay que convencerse de que se puede, pero nos convierten en las pocas llegadas que nos crean. No sé si es anímico o futbolístico, pero hay que repensar muchas cosas, estar al 100 por ciento. Es eso, no queda otra”.

Cincuenta y tres minutos entrando desde el banco ante Boca y Defensa y Justicia, partidos en los que convirtió un par de goles importantes, le bastaron a Emiliano Vecchio para recuperar la titularidad, tras la larga inactividad por la rotura de ligamentos en una rodilla. Racing necesita de su capacidad para el pase y la asociación. Siendo importantes las virtudes del ex-Rosario Central, a la Academia le resultaron insuficientes para ser superior a Central Córdoba en el primer tiempo. Con un esquema 4-2-3-1, Racing no tuvo fluidez en los primeros 45 minutos, no supo sortear los obstáculos del compacto Central Córdoba.

El equipo santiagueño llegó en un buen momento anímico, con la confianza que otorga una racha de resultados positivos (tres victorias y tres empates en los últimos seis cotejos). Manejó con criterio la presión sobre Racing. Por momentos la desplegó cerca del medio-campo, lejos de su área, y en otros se replegó sobre su campo. Y no renunció a atacar, más allá de que no tenía mucha profundidad, salvo con un remate cruzado de Gamba que salió desviado o en una mala salida de Arias en un córner.

Nardoni cae ante la marca de Meli Jorge Matías Baravalle - FOTOBAIRES

En Racing, Roger Martínez no venía respondiendo a las altas expectativas que despertaron sus primeros partidos. No era el delantero cuya ausencia se lamentó tanto en la serie contra Boca por la Copa Libertadores. El colombiano estaba confuso y los defensores visitantes lo mantenían lejos de la zona de definición. Pero cuando el partido se le complicaba a Racing en el segundo tiempo y Arias había tapado un mano a mano, Roger Martínez se iluminó dentro del área tras recibir un pase con el abdomen de Hauche; el colombiano enganchó primero hacia adentro y luego hacia afuera para sacar un zurdazo cruzado. El desahogo del colombiano fue con una mirada desafiante hacia un público que empezaba a inquietarse y que minutos más tarde lo despidió con aplausos al ser reemplazado por su compatriota Johan Carbonero, saludado con gran entusiasmo por los hinchas en la jornada de su reaparición, tras 232 días alejado de las canchas por la rotura de ligamentos de una rodilla frente a Unión.

Con la posesión de la pelota repartida, Racing no construía con claridad desde el doble pivote que integraron Nardoni y Moreno. Almendra, por la derecha, era muy intermitente; por el otro lado, el juvenil Rodríguez no encontraba espacios. Quedaba lo que pudiera inventar Vecchio ante un rival que cuando no recuperaba cortaba con foul. Desde un palco observaba todo con sus anteojos de marco negro el colombiano Juanfer Quintero, desafectado por un estado gripal.

Lo más cerca que estuvo Racing del gol fue con dos intervenciones de sus defensores: un remate de media distancia que despejó Mansilla y una proyección del lateral Rojas que Canto rechazó en la boca del arco.

Mura y Maciel disputan la pelota sobre la línea lateral Jorge Matías Baravalle - FOTOBAIRES

Fue un primer tiempo chato, de escasas luces, la clase de desarrollo que incrementa la impaciencia y los murmullos de los hinchas. Más del gusto de Central Córdoba que de Racing, obligado a mejorar, a agitar un partido que se le trababa apenas cruzaba la línea central.

Para el segundo período ingresó el juvenil Agustín Ojeda, el extremo liviano y zigzagueante que promovió Fernando Gago. Central Córdoba continuó sereno y firme, también con recursos para armar una jugada con no menos de siete pases que neutralizó un cierre de Mura ante la entrada del paraguayo Ocampos. Racing necesitaba forzar en ataque, pero tampoco podía descuidarse atrás.

De a poco, el escenario fue cambiando, con el adelantamiento y el empuje de Racing, y el contraataque del Ferroviario, cuyo 5-3-2 se hizo más apretado. Mientras la Academia seguía buscando los caminos de ataque, un cabezazo de Ocampos en un córner encontró bien ubicado a Arias.

Con el trajín haciendo mella en sus piernas, Vecchio fue reemplazado por el juvenil David González. Almendra había caído en la intrascendencia y le dejó su lugar a Hauche. El acierto de Roger Martínez parecía despejarle un encuentro complejo a Racing, pero Central Córdoba no se descompuso, empató con dos ingresados desde el banco: centro pinchado de Jourdan y gran definición de primera de Mateo Sanabria, juvenil que llegó de Lanús.

Fue empate y en un parpadeo a Racing le cambió el semblante. Volvió el malestar, mientras todo está en el aire: la clasificación a los play-off, a las copas continentales y los inquilinos del banco de suplentes.