En el nombre del hijo: Giuliano Simeone convirtió su primer gol en Alavés y dejó atrás los fantasmas

Deportivo Alavés se impuso por 2 a 0 sobre Atlético de Madrid, en un encuentro jugado apenas dos domingos atrás, en su pequeño y fervoroso estadio. De un lado, el pequeño Giuliano Simeone, de 21 años, en un esquema 4-2-3-1, por el sector izquierdo, más cerca del área rival que del mediocampo. Del otro lado, Diego, su padre, una referencia del fútbol argentino y, además, el histórico entrenador del Aleti, un poco de capa caída en las últimas semanas.

Molina, De Paul, Angelito Correa y un elenco de estrellas: las diferencias económicas y de calidades individuales fueron enormes. Sin embargo, el triunfo fue para Alavés, una de las sensaciones de la Liga de España en los capítulos recientes. Giuliano fue una atracción. Corre, mete, juega, va al ataque. Es el menos glamoroso de la dinastía Simeone, con Diego y Giovanni (sigue en Napoli) a la cabeza. Y para reforzar su gran presente futbolístico, el propio Giuliano abrió el marcador el último sábado y anotó su primer tanto, en la goleada ante Celta de Vigo por 3 a 0, que coloca a Alavés lejos de los tres puestos de descenso del certamen anterior, en el puesto 13°.

Giuliano Simeone pelea por el balón con Nahuel Molina, en el reciente triunfo de Alavés sobre el Aleti CESAR MANSO - AFP

En el encuentro anterior frente a Atlético de Madrid, el técnico rojiblanco había sido consultado por el papel de Giuliano Simeone que, en su primera titularidad, fue de los mejores de Alavés. “Hay que valorar el trabajo de Giuliano en este tiempo para que lo ponga su entrenador contra el Atlético. Mi hijo hizo un buen partido, me pone contento, demostró trabajo e intensidad. Ojalá que le permita encarar un final de temporada mejor en el Alavés. Se recuperó de una lesión, acompañó y sumó, es muy bueno para su crecimiento”, contó.

“El apellido no me pesa, estoy orgulloso de ser un Simeone”, contó recientemente el delantero, que marcó este sábado en el triunfo por 3-0 de Alavés sobre Celta, por el 33° capítulo de la Liga de Liga. Un remate cruzado, violento y preciso, tras recibir un balón medido de Kike García; así fue su bautismo en el torneo español.

Simeone, que se perdió la primera mitad del campeonato debido a una grave lesión, fue titular por segunda ocasión consecutiva y se mantuvo 89 minutos sobre el terreno de juego. Después, repitió titularidad ante Celta de Vigo y fue reemplazado a dos minutos del final. Alavés tiene otros argentinos: el defensor Nahuel Tenaglia y Roberto Panichelli (fugaz paso en River), que ingresó los últimos minutos. “Estoy muy orgulloso de estos chicos, lo dan todo en cada partido y es una maravilla”, apuntó el entrenador Luis García.

“Soy un delantero que presiona, que no da ningún balón por perdido. Podés ayudar de distintas maneras, presionando, siendo el primer defensor, asistiendo o corriendo al espacio”, se presentó Simeone meses atrás, cuando pasó de Zaragoza a Alavés. “Soy un delantero que busca jugar con más espacios y velocidad”, insistió. Advirtió que su padre no lo ayudó para tomar la decisión y aunque no deja de escuchar los consejos de la familia, dijo que la decisión de aceptar la propuesta de Alavés fue totalmente suya. Nacido en Roma, jugó en las infantiles de River y rápidamente se incorporó a Atlético de Madrid, en donde compartió días y noches con su padre.

Otros tiempos: Diego Simeone y Giuliano, antes de ingresar a la cancha

En agosto pasado, sufrió una fractura de peroné con luxación de tobillo. Tuvo que salir del campo de juego en una ambulancia entre lágrimas. El joven recibió una falta por detrás en un partido amistoso de Alavés contra Burgos. El delantero se quedó tendido con jugadores de ambos equipos solicitando el ingreso de las asistencias después de ver la lesión que sufrió en el pie izquierdo. Es un recuerdo que aún perdura.

La ambulancia entró al campo rápidamente y los fanáticos y los jugadores de ambos equipos lo aplaudieron mientras era retirado del campo. El partido, que estaba cerca del final, fue terminado.

Volvió en enero pasado, con la ilusión renovada. “Cuando la vida te pone un obstáculo en tu camino o en tu carrera, tenés que estar fuerte. Puede haber dos tipos de personas ahí, tanto negativa como positiva. Pasé por las dos situaciones y me quedo con la persona positiva. Con la que está alegre, la que siempre da el máximo y que puede con cualquier obstáculo derribarlo y seguir adelante. Llegó el día. Ahora sí. Estoy de vuelta”, fue su mensaje.

Con el optimismo y autosuficiencia deportiva que caracteriza a los Simeone, Giuliano escribe su propia historia.

El gol de Giuliano Simeone

Giuliano Simeone anotó su primer gol en #LaLigaEnDSPORTS con la camiseta de Alavés 🔥🤩



21 años para el hijo del Cholo ⚽ pic.twitter.com/8RBDEIXt4e — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) April 27, 2024

