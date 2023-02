A River lo inquieta una cuestión de fondo: Demichelis busca soluciones para la zaga central

escuchar

River vivió un déjà vu. La tarde noche del sábado en Córdoba fue la repetición de una conocida película del pasado: en la caída 2-1 con Belgrano se volvieron a ver viejas falencias en campo propio que se repiten mucho más de lo debido y le cuestan demasiado caro. Esos dos marcados errores defensivos que le impidieron llevarse al menos un punto en la segunda fecha de la Liga Profesional, más la posición de Enzo Díaz como marcador central en su debut oficial en el club, potenciaron un debate que se dio durante todo el mercado de pases: ¿al equipo de Martín Demichelis le falta al menos un central más?

El segundo gol de Belgrano, tras un error en la salida

A priori, en el balance de los apellidos al conformar el plantel, River parece tener cubierto el puesto: Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Jonatan Maidana y Leandro González Pirez son los cinco que suelen ocuparlo, más Enzo Díaz y Robert Rojas como alternativas desde el lateral hacia el centro. Pero las lesiones, los imprevistos y la falta de continuidad y respuestas futbolísticas positivas le impiden hoy al entrenador millonario poder conformar una zaga sólida, afianzada y segura que salga de memoria.

Demichelis todavía no encontró una pareja definitiva de centrales Fotobaires

Al día de hoy, tres de ellos no están a disposición: Mammana tiene un desgarro en el isquiotibial izquierdo que lo sacó del partido con Belgrano en el cierre de la última semana; Paulo Díaz aún no tiene fecha de regreso mientras continúa recuperándose tras realizarse en noviembre una artroscopia de rodilla derecha por un síndrome meniscal; y Martínez –tendinopatía rotuliana en la rodilla derecha– todavía no pudo regresar. La noticia positiva de la semana es que este último ya empezó a entrenarse con sus compañeros y podría volver el domingo frente a Argentinos Juniors ante la necesidad de reforzar el puesto –su último partido fue el 22 de diciembre en el amistoso con Unión La Calera–.

¿Cuáles fueron las duplas que utilizó Demichelis? Maidana-Martínez y Peña-González Pirez ante La Calera; Maidana-González Pirez frente a Rayados; Mammana-Peña contra Millonarios; Maidana-Mammana frente a Vasco da Gama; González Pirez-Mammana y Maidana-Peña ante Racing de Montevideo; y Maidana-Mammana en el debut oficial. Finalmente, en Córdoba, Demichelis optó por utilizar a Maidana y Enzo Díaz como centrales, aunque el resultado no fue el mejor: más allá del buen juego aéreo, hubo falencias marcadas en ambos goles, problemas en el retroceso y falta de firmeza en la marca. En líneas generales, River no pudo transmitir mucha seguridad y, enfrente, el Pirata aprovechó sus dos remates al arco para ganar el juego.

Enzo Díaz no tuvo el bautismo esperado como segundo central por el sector izquierdo Twitter @Belgrano

“Jugó Enzo (Díaz) porque sabíamos que ellos iban a ser rápidos en las transiciones, iban a buscar a Vegetti. Enzo es rápido y potente, gana muchos duelos. Dije que lo íbamos a empezar a trabajar de segundo central y me decidí por él, pero a veces algunas decisiones salen mejor que otras. Enzo nos va a dar mucho, es su primer partido en River. En líneas generales hicimos un buen partido. El resultado manda, pero hay para seguir trabajando”, explicó el técnico millonario en conferencia de prensa.

Luego, Demichelis también confirmó que Paulo Díaz seguirá sin estar disponible, pero adelantó la chance de que Martínez pueda regresar: “David ya empezó a entrenarse con nosotros. Analizaré cómo irán trabajando durante la semana para definir si van a estar para el próximo partido (con Argentinos Juniors). Creo que va a estar apto para poder hacerlo”. De esta manera, se lo evaluará durante toda la semana al defensor de 25 años y se lo exigirá con la intención de recuperar a una pieza en el fondo: para el DT es importante contar con un zurdo que pueda aportar salida desde ese sector.

Demichelis: "A veces algunas decisiones salen mejor que otras. Enzo [Díaz] nos va a dar mucho, es su primer partido en River" Fotobaires

Por otro lado, según pudo averiguar LA NACION, la dirigencia asegura que ya no habrá movimientos en el mercado de pases y River no buscará incorporar otro zaguero pese a tener el libro abierto: debido al pase a préstamo del arquero juvenil Leo Díaz a Las Vegas Lights de Estados Unidos, el Millonario tiene hasta el jueves 9 para reforzarse por la extensión de una semana que le permite el reglamento. Pero, tal como lo confirmó el presidente Jorge Brito públicamente la semana pasada, el plantel ya está conformado en su totalidad tras las últimas salidas de los juveniles Felipe Peña –justamente marcador o volante central– y Flabian Londoño a Arsenal de Sarandí a préstamo por un año.

Tras un inicio prometedor entre el invicto de la pretemporada con cuatro triunfos y un empate en los amistosos –nueve goles a favor y uno en contra– y el debut victorioso ante Central Córdoba por 2-0, el sábado se dio el primer golpe del ciclo Demichelis. Y aunque la caída expuso falencias a corregir, dentro del cuerpo técnico se busca apostar por la calma y la unidad para revitalizar las energías de cara al reencuentro con su público en el renovado Monumental que espera 83.196 espectadores para el duelo con Argentinos Juniors del próximo domingo.

Jonatan Maidana no llega al cierre ante Vegetti Twitter @Belgrano

“La derrota genera bronca, tristeza y desilusión, pero que no genere reproche entre nosotros”, fue el mensaje que bajó Demichelis en la previa de su primer encuentro con los hinchas millonarios en Núñez. Mientras da sus pasos iniciales y su equipo está en evaluación, la lupa sigue puesta en el fondo. Hay cosas que aún no cambian.