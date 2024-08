Tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, en vivo: así se juega la fecha 13

Escuchar

La Liga Profesional 2024 no detiene su marcha y este fin de semana transita su decimotercera jornada, con varios partidos destacados entre rivales que se ubican en la zona alta de la tabla de posiciones (Atlético Tucumán vs. Racing), en la parte de abajo (Platense vs. San Lorenzo) y hasta un clásico (Independiente vs. River Plate). Además, dos equipos históricos con presente complejo, Boca Juniors y Rosario Central, se ven las caras con el objetivo de levantar cabeza. El minuto a minuto de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real se puede seguir en canchallena.com.

Los clubes se enfrentan todos contra todos a una vuelta y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el trofeo se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además de la estrella, el conjunto ganador se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes de La Plata y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

Estudiantes de La Plata disputará el Trofeo de Campeones con el ganador de la Liga Profesional Ignacio Amiconi/Fotobaires

El torneo tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-.

Cronograma y resultados de la fecha 13

Viernes 30 de agosto

19: Sarmiento 0 - 0 Lanús

21: Unión 0 - 0 Deportivo Riestra

Sábado 31 de agosto

15: Defensa y Justicia 1 - 0 Barracas Central

15: Newell’s 0 - 0 Belgrano

18: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - ESPN Premium

18: Vélez vs. Independiente Rivadavia - TNT Sports

21: Boca Juniors vs. Rosario Central - ESPN Premium

Domingo 1° de septiembre

14.30: Platense vs. San Lorenzo - ESPN Premium

14.30: Huracán vs. Tigre - TNT Sports

17: Independiente vs. River Plate - TNT Sports

19: Atlético Tucumán vs. Racing - ESPN Premium

21: Banfield vs. Instituto - TNT Sports

Lunes 2 de septiembre

17: Gimnasia vs. Argentinos Juniors - ESPN Premium

19: Godoy Cruz vs. Central Córdoba - TNT Sports

Así se juega la fecha 14 de la Liga Profesional 2024

Argentinos Juniors vs. Newell’s.

Barracas Central vs. Banfield.

Belgrano vs. Independiente.

Central Córdoba vs. Instituto.

Deportivo Riestra vs. Huracán.

Estudiantes de La Plata vs. Platense.

Godoy Cruz vs. Sarmiento.

Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia.

Lanús vs. Unión.

Racing vs. Boca Juniors.

River Plate vs. Atlético Tucumán.

Rosario Central vs. Talleres.

San Lorenzo vs. Vélez.

Tigre vs. Gimnasia de La Plata.

