Pasó un año. La conquista de la selección argentina en el Mundial de Qatar todavía emociona a todos los argentinos. Hay recuerdos, recortes periodísticos, entrevistas con los protagonistas que ponen la piel de gallina a los hinchas. En cada parte del mundo hay un simpatizante argentino que no pasea indiferente más allá de las responsabilidades que le tocan afrontar desde el ámbito personal y profesional. Esa final con Francia además fue tan emotiva y cambiante que le dio un toque épico a la definición, con el penal ejecutado por Gonzalo Montiel como climax de una jornada única.

Este 18 de diciembre, en el marco del primer aniversario de la obtención de la tercera Copa del mundo, Diego Maradona sorprendió a quienes caminaban por Time Square y le dejó un mensaje muy emotivo a la selección argentina. También adelantó que seguirá apoyándolos en distintas ciudades del mundo con el Maradona Fan Fest, como lo hizo hace un año en Qatar.

El saludo de Maradona en el Time Square

“¡Hola Muchachos! Hace un año me dieron el regalo más grande que podía tener y desde acá quiero agradecerles en nombre de cada uno de los argentinos y que lo sepa el mundo entero. Los abrazo con el alma” saluda Diego para el mundo desde la pantalla de 17 x 10 metros ubicada de la mítica esquina de Times Square, arriba del local de Pelé.

Luego, el relato de Diego rememora todo lo vivido por la gente durante diciembre de 2022 que ya están en lo más alto de la historia de nuestro fútbol junto a los recuerdos de lo vivido en México.

Maradona siempre estuvo presente con esta selección. Diego, más allá de que falleció a los 60 años el 1° de diciembre de 2020, se mantuvo presente en los hinchas y también en Lionel Messi y todos los futbolistas que fueron parte de la consagración en Qatar. Tras levantar la Copa, hubo muchas dedicatorias para Diego. “Para nosotros Diego es algo muy fuerte, que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Va de generación en generación, mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por videos y lo que le contamos”, contó Messi sobre Maradona. “Para nosotros es muy importante su figura por todo lo que representó a la Argentina, y lo que fue a nivel mundial”.

Mucho antes de consagrarse campeón del mundo, Messi lo tenía en la retina a Maradona: “Era el jugador que admirábamos, veíamos, más allá de las edades, porque yo a Diego lo vi poco. Cuando fue a Newell’s, que ya fue en su etapa final, tenía seis o siete años, y no me acuerdo, igual que el Mundial 1994, que era chico y no me acuerdo tanto. Obviamente vi videos y con todo lo que significa para nosotros Diego, es nuestro referente, nuestro ídolo máximo”.

Para seguir alentando a los muchachos de la selección en sus próximos desafíos y celebrando todo el legado de el Diego por todo el mundo, el Maradona Fan Fest viajará por distintos lugares con todas las experiencias que permitirán compartir momentos, disfrutar de juegos, ganar muchos premios y emocionarse con los maradonianos de todas partes del mundo.

El MaradonaFanFest tiene previsto la presencia en la Copa América 2024. Toda la memorabilia de nuestro museo itinerante y la experiencia en vivo con juegos, música y diversión para acompañar a nuestro equipo durante la copa. Uno de ellos, el “Penalty Challenge”. ¿Qué significa? En un entrenamiento, Maradona hizo de las suyas y en 40 segundos pateó 5 tiros en los palos e hizo un gol. El desafío será hacer eso y, quien lo logre, recibirá 1 millón de dólares.

Habrá una gira por varias ciudades del mundo durante dos años y tendrá un cierre muy especial. En 2026, para conmemorar los 40 años del partido contra Inglaterra en el mundial de México 86, estará presente en el Estadio Azteca para revivir aquella hazaña histórica para la Argentina con actividades e invitados muy especiales.

El Maradona Fan Fest es un proyecto patrocinado por la empresa de Give & Get que abrió sus puertas en la Copa Mundial FIFA 2022 con el objetivo de crear una experiencia única de eventos, atracciones, tecnología y diversión donde todos los fanáticos de Diego puedan interactuar con él y su legado.

