Ahora sí: Lionel Scaloni fue claro sobre su futuro al frente de la selección argentina

La selección argentina ya se instaló en los Estados Unidos, con la mira en la Copa América que comenzará en ese país el próximo jueves 20. Antes de su estreno en el torneo continental, en el que defiende el título, el campeón del mundo jugará dos amistosos a modo de preparación; frente a Ecuador el domingo próximo, en Chicago, y contra Guatemala, el viernes 14, en Washington. Buena parte del plantel ya está instalado, y ya se realizó alguna práctica liviana, a la espera de completar el equipo.

Por lo pronto, Lionel Scaloni dio más precisiones. El DT esta vez fue claro sobre su situación al frente del equipo nacional, después que en noviembre pasado había dejado un manto de incertidumbre. En su momento, quedaba la impresión de que la continuidad de Scaloni quedaba supeditada hasta el torneo que se jugará dentro de un par de semanas. Pero el DT fue claro: “¿Quién dijo que la Copa América era el mojón? Ya expliqué lo de noviembre, que lo sentía y tenía que sacar afuera. No había pasado un buen año y sentía que era el momento de parar la pelota. Después, es lógico que se pensaran un montón de cosas. Hasta que el presidente de AFA lo quiera, estaré. Sabemos cómo es esto, pero hoy estoy acá con todas las energías, cosa que, en noviembre, siendo sincero, no era así”.

Lionel Scaloni, DT de la selección, en la llegada de parte del plantel a Miami @Argentina

“Mis dudas fueron en noviembre. Lo tenía que hablar porque no había pasado un buen año. Hablé con la mayoría de los chicos que estuvieron en el proceso, vienen cosas importantes y van a venir cambios, y necesitaba decírselo a ellos. Es como una relación familiar que tenemos”, amplió.

En este contexto, Scaloni también se refirió a la baja de Paulo Dybala, que no fue convocado a pesar de sus buenas actuaciones en Roma. “Cuando dejás a un jugador afuera, más en las condiciones en las que tuvimos que hacerlo, siempre es difícil. [A Dybala] Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. Dadas las circunstancias, sobre todo en posiciones en las que teníamos algunos inconvenientes, tomamos la decisión de hacer esta lista. Con todo el dolor del mundo, porque sabemos lo que nos dio, pero es una decisión que tomamos”, remarcó el DT desde la concentración del equipo en Miami.

Lionel Scaloni: “A Dybala lo dejé afuera con todo el dolor del mundo”. pic.twitter.com/YcXCkmuLEP — Gastón Edul (@gastonedul) June 3, 2024

En cuanto a los nombres elegidos, el DT campeón del mundo explicó: “Es una lista diferente. Tenemos algunos jugadores con inconvenientes y, al final, tenés que tomar decisiones, sobre todo porque tiene que ser una lista equilibrada y no puede haber cinco o seis jugadores en el mismo puesto. Si no hubiéramos tenido problemas físicos con algunos jugadores, hubiera sido diferente, es evidente, no sólo con él, sino con otros chicos que tampoco están. Es lo más feo de ser entrenador, lo asumimos, lo tenemos que hacer y es difícil”. Aquí, la referencia a la que hace Scaloni es sobre la defensa, porque en esos momentos tiene en recuperación a Nahuel Molina (desgarro), Germán Pezzella (microfractura), Lisandro Martínez (desgarro), y Marcos Acuña (pubalgia), a lo que se suma la recuperación de Enzo Fernández, operado hace unos días por una hernia.

#SelecciónMayor Primeros trabajos regenerativos para los futbolistas que ya se encuentran en #Miami.@Argentina comienza su preparación con vistas a la @CopaAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/vJyLggzRez — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 3, 2024

Las dudas que dejó en el Maracaná

Después de ser campeón del mundo con la selección en el Mundial de Qatar, todo era alegría y unanimidad para Scaloni. Hasta la noche en que la selección le ganó a Brasil en el Maracaná 1-0 con gol de Otamendi, por las eliminatorias para el Mundial 2026, el 22 de noviembre de 2023. En vez de hablar sobre la victoria, el único debate fue la continuidad del entrenador, que en la conferencia de prensa posterior al encuentro aseguró sin que nadie le pregunte sobre el tema: “Una cosa importante que tengo que decir es que ahora toca parar la pelota, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir, seguir ganando, toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, a los jugadores, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”.

Y esa misma noche Scaloni fue más allá: “Los jugadores están muy bien, el equipo también y necesitan un entrenador que esté bien. Que esté con todas las ganas y energías. En ese momento lo dije y ahora mismo lo repito. La selección necesita de un entrenador que esté a la altura de ellos. Es un momento para pensar y sigo pensando lo mismo”. Fue un bombazo que hasta sorprendió a los jugadores que estaban en el vestuario.

Scaloni, en la conferencia de prensa en Brasil en la que dejó una frase inquietante sobre su futuro en la selección Argentina Captura TV

Tras días de tensión y sin cruzarse, el 15 de enero de 2024 se había dado la esperada reunión entre Scaloni y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Fue en la casa del dirigente, en Cardales. Según pudo reconstruir LA NACION, la charla fue amena y le apuntó al futuro del equipo albiceleste. La agenda se encaminó con algunas “señales alentadoras”. Se sacaron una foto juntos. Apenas unas horas después, Tapia la subió a su red social X (exTwitter) y saludó el encuentro con una frase y una foto junto con Scaloni. “¡Qué bueno fue verte, Gringo!”.

La última vez que habían estado juntos fue en el sorteo de la Copa América, en Miami. Se esperaba un cara a cara en los Estados Unidos, pero apenas se vieron durante algunos minutos, más allá de la foto que recorrió las redes sociales bajo el lema “todos juntos”. Scaloni llegó sobre la hora y Tapia no hizo demasiado esfuerzo para un encuentro a solas en Florida.

El DT siguió con la incertidumbre entonces. “El tiempo para pensar sigue y ya hablé con el presidente en muy buenos términos. Con el único que hablo de la dirigencia es el Chiqui. Casi tenemos una relación de amistad. La vara está alta y necesitamos que todos estemos con la misma energía”, dijo Scaloni.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en la llegada de la selección a Miami, para los amistosos previos a la Copa América 2024 @Argentina

La última vez que el entrenador había hablado sobre el tema fue el 23 de marzo pasado: “Lo que dije fue pensado, meditado. Ese momento era un momento de reflexión, después de un año difícil y es una locura decirlo después de haber ganado el Mundial. Pero bueno, fue complejo a nivel deportivo y personal, la vida se trastoca un poco cuando lográs algo así. Fue pensar qué quería hacer. Decidí parar la pelota porque quería un tiempo para reflexionar. Se vienen cosas importantes y hay que estar bien, lúcido. Después de pensarlo, de tener reuniones y con la gente que necesitaba hablar, entendimos que estábamos en condiciones de continuar”, había dicho Scaloni, desde Filadelfia, en AFA Estudio.

Y había agregado: “No digo que voy a seguir, porque nunca dije que no lo iba a hacer. Tomamos la decisión de reforzar una idea. Hay que tratar de no bajar el pistón. Se trata de seguir compitiendo. El objetivo es hacer siempre lo mejor para la selección. Después del Mundial uno siente un vacío y no es fácil seguir compitiendo. Por suerte tenemos un grupo recontra competitivo, son animales de la competencia. Pero yo necesitaba decírselo para reforzar nuestra idea de seguir”.

