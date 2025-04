Messi sigue dando letra: los elogios de Mascherano y el DT rival después de otra noche mágica

Lionel Messi lo hizo de nuevo. Como tantas otras veces, el gen competitivo de la Pulga rosarina fue la diferencia entre un equipo (el suyo) y el rival. El capitán de Inter Miami anotó dos goles en el 3-1 ante Los Angeles FC que clasificó a los de camiseta rosa a las semifinales de la Concachampions. Luego del encuentro, Javier Mascherano, entrenador del conjunto de la Florida, resumió la actuación del rosarino: “Es el alma de este equipo”.

El DT continuó: “Llevo 20 años con él, primero como compañero. Ahora me toca ayudarlo en esta etapa de entrenador. Es un chico que ya lo hizo todo en el fútbol. Es el más grande de la historia y todavía sigue dando el ejemplo de cómo competir. Sigue marcando el camino y guiando a las nuevas generaciones más allá de haberlo ganado todo. Hasta el último día que él juegue va a querer ganar y va a hacer lo imposible para ganar. Además de todo eso, en el fútbol hay que poder. Y él tiene esa capacidad”.

Lionel Messi dedica al cielo uno de sus goles ante Los Angeles FC, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions Chris Arjoon / AFP - AFP

El entrenador, que coincidió con Messi en la selección argentina y en Barcelona, añadió sobre la Pulga: “Soy un agradecido de haber jugado tanto tiempo al lado de él. Y, ahora, de poder verlo entrenarse en su última etapa como jugador”. Sobre el partido, Mascherano indicó: “Dimos un plus. Queríamos estar en semifinales y creo que eso se notó”. Además, el DT habló del azar: “Se lo decía recién a Jorge Mas [uno de los dueños del equipo]: para este tipo de remontadas muchas veces la suerte tiene que estar de tu lado. Y la tuvimos. De eso se trata este deporte también y por eso es tan lindo. Porque en el fútbol el azar juega un papel más importante que en otros deportes. Y bueno... la moneda cayó del lado nuestro”.

Steven Cherundolo, entrenador del equipo angelino y ex DT de la selección estadounidense, también se refirió a la figura de Messi y a todo lo que sus jugadores no hicieron para evitar que la Pulga se destacara: “Estamos hablando de uno de los más grandes futbolistas de toda la historia. Y para mi gusto, en el segundo tiempo le dimos demasiada libertad. No lo presionamos lo suficiente”, admitió. Y añadió: “Creo que en el partido de ida hicimos un trabajo excelente. Pero en este le dimos demasiada libertad. No lo presionamos cuando tuvo la pelota y sabemos que él te castiga, igual que sus compañeros. Creo que eso es parte de lo que lo hace tan bueno: hace mejores a los otros jugadores de su equipo”.

La euforia del 10: Lionel Messi acaba de anotar el primer gol de Inter Miami ante Los Angeles FC CHRIS ARJOON - AFP

“Sabíamos lo difícil que sería este partido”, opinó por su parte Luis Suárez, quien convirtió un gol que fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada. El Pistolero agregó: “El rival jugó bien durante 180 minutos, pero nosotros nunca perdimos la fe ni la esperanza. En el entretiempo sabíamos que necesitábamos dos goles para avanzar [a las semifinales] y que todo dependía de nosotros. Sabíamos que un error sería costoso. Pero, por suerte, con una buena defensa y con Oscar [Ustari] haciendo un gran trabajo, pudomos ganar. Estamos haciendo historia para este club y viviendo un momento maravilloso. A pesar de la edad que tenemos, todavía queremos ganar más trofeos”, aventuró el uruguayo.

Ustari, con un par de atajadas en modo Dibu Martínez, fue fundamental para evitar un gol de Los Angeles en las instancias finales del encuentro. El ex arquero de Independiente ha tenido rendimientos extraordinarios en el arco de Inter Miami y, gracias a esas actuaciones, el recuperado Drake Callender debe esperar su oportunidad en el banco de suplentes. En cuanto terminó el partido contra LAFC, Ustari recibió un gran abrazo, en tono de agradecimiento por sus paradas, de parte del capitán; de parte de Lionel Messi. Todo un símbolo.

Antes, la Pulga había festejado el gol de penal del 3-1 con sus hijos, a la vera del campo. El gol tuvo un simbolismo particular: el arquero rival era el francés Hugo Lloris, el mismo al que Messi había derrotado en la final del Mundial de Qatar. aquella noche, le marcó dos goles en los 120 minutos y uno más en la tanda de penales. Por esa misma vía, anoche Leo resolvió la serie: con un remate desde el punto de penal. Lloris, que había sido muy elogioso con Messi en una entrevista reciente con LA NACION, otra vez se vio vencido.

Messi, de penal, vence a Lloris: fue el gol decisivo Jim Rassol - FR171669 AP

Ese abrazo con sus hijos fue el broche de oro. Para eso cambió París por Miami: una cuestión mucho más familiar que deportiva. Tras convertir el penal de la victoria, Messi corrió a la tribuna VIP para celebrar con las personas más importantes de su vida: sus hijos. Thiago, Mateo y Ciro estaban parados junto al césped con Benjamín y Lautaro, los hijos de Luis Suárez, y otros amigos, y se emocionaron al ver a su padre acercarse a ellos. Leo, completamente pleno y feliz, extendió los brazos para saludar a todos los niños, y Mateo, siendo el más espontáneo e introvertido, no dudó en darle un fuerte abrazo. Su hermano mayor no tardó en seguirlo. Unos metros más atrás estaba Antonela, que miraba con emoción el especial momento entre su marido y sus hijos.

