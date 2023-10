escuchar

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Claudio Tapia, de la AFA, dieron una sorpresa al informar por redes sociales que los partidos inaugurales del Mundial de 2030 será en Argentina, Uruguay y Paraguay; el resto será en Europa y en Africa, con los anfitriones España, Portugal y Marruecos, respectivamente, tal como una hora después confirmó la FIFA. A partir del imprevisto anuncio, el dirigente paraguayo comentó:

“Es un hecho histórico. Se unen tres continentes para celebrar el centenario del fútbol. Se unen seis países, estamos tremendamente felices. El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Va a haber un tiempo anterior al partido donde vamos a estar festejando el aniversario. Tanto en Uruguay como en Argentina y Paraguay van a haber tres inauguraciones, no solo partidos. También todos los festejos previos. La FIFA dará más detalles, pero es un hecho histórico”, expresó el presidente de la Conmebol.

“Van a ser tres partidos inaugurales en Sudamérica. Arranca en Uruguay. La FIFA va a dar más detalles de cómo será en Argentina y Paraguay. La decisión está tomada, pero ahora la FIFA tiene que hacer todos los trabajos para que las ciudades cumplan las normas para albergar un Mundial”, agregó.

"EL MUNDIAL COMENZARÁ EN MONTEVIDEO, BUENOS AIRES Y PARAGUAY Y LUEGO SE TRASLADARÁ A ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS". Robert Harrison y Claudio Tapia confirmaron que solo tres partidos inaugurales se disputarán en el continente sudamericano.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/OnQWUvSQRq — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2023

“Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino (FIFA), quiero agradecer al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”, amplió.

El presidente de la federación paraguaya, Robert Harrison, aseguró que los tres países involucrados “ya están clasificados” para la Copa del Mundo 2030 y detalló: “El evento se origina en Sudamérica con los juegos inaugurales en los tres países. Montevideo, Buenos Aires y Paraguay. Luego, se traslada a España, Portugal y Marruecos donde caigamos en los grupos. De hecho, las tres federaciones ya están clasificadas”.

#MundialCentenario 🏆



Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de @Argentina en el 2030 💪



¡Nos unimos a esta celebración mundialista! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/OePayiRzNI — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 4, 2023

Asimismo, Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, aclaró que serán sede del Mundial “sin invertir nada” y manifestó: “Las estructuras ya las tienen. En un momento difícil que vive todo, pero sobre todas las cosas nuestro país. Ponernos a trabajar cada uno con los mandatarios, nosotros con nuestro Ministro de Economía para que realice los trámites administrativos que tenemos que tener para cuando llegue el momento poder confirmar y ratificar que vamos a ser sede del Mundial 2030″.

Domínguez se sinceró respecto de las posibilidades económicas de los países sudamericanos: “Hoy los Mundiales al ser tan grandes exigen muchísima inversión. En ese sentido hubiésemos estado inhibidos de este proyecto. No obstante, lo logramos, se va a comenzar el Mundial del 2030 en Uruguay, se va a inaugurar también en Argentina y Paraguay. Y de aquí vamos a Europa, donde se van a jugar los otros partidos y la final. Unimos tres continentes”.

Respecto del respaldo político y la inyección de dinero, Harrison mencionó que se mantuvo en contacto con el presidente de Paraguay, Santiago Peña: “Hay muchísimas necesidades, muchísimos cambios que se van a tener que realizar, muchísimas inversiones en infraestructura, en comunicaciones... Realmente es un libro de necesidades muy grandes la que se va a tener que tener y tenemos que estar a la altura para poder ser sedes. De hecho, esto está confirmado pero si no reunimos todas esas condiciones lo más probable es que no estemos posibilitados a llevar adelante esa candidatura. Ahora tenemos que ponernos a trabajar inmediatamente con el Gobierno, el presidente está al tanto de todo”.

La FIFA lo comunicó de manera oficial

“En un mundo dividido, la FIFA y el fútbol se están uniendo”, afirmó el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “El Consejo de la FIFA, en representación de todo el mundo del fútbol, acordó por unanimidad celebrar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA, cuya primera edición se jugó en Uruguay en 1930, de la manera más apropiada. Como resultado, habrá una celebración en Sudamérica y tres países sudamericanos (Uruguay, Argentina y Paraguay) organizarán cada uno un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El primero de estos tres partidos, por supuesto, se jugará en el estadio. donde empezó todo, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, precisamente para celebrar la edición centenaria de la Copa Mundial de la FIFA”.

“El Consejo de la FIFA también acordó por unanimidad que la única candidatura para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030 será la candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España”, añadió el Presidente de la FIFA. “Dos continentes, África y Europa, unidos no sólo en una celebración del fútbol, sino también para proporcionar una cohesión social y cultural única. ¡Qué gran mensaje de paz, tolerancia e inclusión!

LA NACION