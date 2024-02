escuchar

Manchester United nunca encontró la suficiente regularidad en la temporada 2023/2024 de la Premier League, pero en las últimas semanas empezó a acomodarse en la zona de clasificación de los puestos para la Europa League. Este domingo, por la 23° fecha, el equipo del neerlandés Erik ten Hag goleó al West Ham por 3 a 0 en Old Trafford, y uno de los protagonistas principales fue Alejandro Garnacho, que convirtió un doblete, después de la apertura del danés Rasmus Höjlund a los 23 minutos de la primera etapa.

La primera ráfaga de lucidez de Garnacho llegó a los cinco minutos del segundo tiempo, cuando el portugués Bruno Fernandes generó una jugada desde la izquierda y habilitó con un largo pase para el delantero de la selección nacional, que apareció en el área grande en el sector derecho. Después de parar el balón con el pecho, dominó y enganchó para adentro. Enseguida, remató de zurda y la pelota ingresó en la valla del francés Areola, luego de que rebotara en el marroquí Naif Aguerd.

La boca llena de gol de Alejandro Garnacho, autor de dos tantos frente a West Ham PAUL ELLIS - AFP

“Ohhh, ¡Viva Garnachó!”, empezó a cantar la hinchada del Manchester United en honor a Garnacho, que festejó sentado en una valla que separa el campo de la tribuna junto con Höjlund y Kobbie Mainoo; así, dejó de lado su habitual celebración en honor a Cristiano Ronaldo, su ídolo desde la infancia. El futbolista de nacionalidad española y argentina, nacido en Madrid, siempre participó de la faceta ofensiva de su equipo y también rindió en su rol de asistidor.

Pero todavía faltaba más: a cinco minutos de la finalización del tiempo regular, Garnacho anotó el segundo tanto de su jornada, después de una buena presión de Manchester United y una habilitación del escocés Scott McTominay, tras arrebatarle la pelota a Kalvin Philips. Así, el atacante teñido de rubio, que festejó de la misma manera junto con dos compañeros, acumula 7 goles en 21 partidos en la Premier League.

En noviembre pasado, Garnacho había convertido un espectacular gol de tijera ante Everton que despertó el elogio del fútbol internacional. Entonces, el atacante festejó como CR7, lo que le valió algunas críticas. “Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es para qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande”, contaba el chileno Arturo Vidal en su canal de Twitch, donde suele hacer contenido deportivo.

Lisandro Martínez, lesionado

La mala noticia desde el lado argentino fue la lesión de Lisandro Martínez, que sintió una molestia en la rodilla derecha y salió por precaución. A los 69 minutos, el defensor de la selección, que viene de largos períodos de inactividad por distintas lesiones, forcejeó y peleó una pelota con el checo Vladimir Coufal. Inmediatamente después de percibir la molestia, y luego de ser revisado por el médico, se retiró de la cancha y fue reemplazado por el francés Raphael Varane.

Tras el empate 2-2 con Tottenham -después de ir ganando 2 a 0-, Manchester United encadenó dos victorias consecutivas, si se considera el vibrante triunfo previo ante Wolverhampton (4-3), tras convertir en el séptimo minuto de descuento. El próximo compromiso anticipa un partidazo: de visitante frente al Aston Villa de Dibu Martínez, que está en puestos de Champions.

El gol de Rasmus Höjlund

El primer tanto de Alejandro Garnacho

La segunda conquista del argentino-español

Chelsea sigue sin levantar

Chelsea, el equipo deirigido por Mauricio Pochettino, continúa su irregular marcha en la Premier League: este domingo perdió frente a Wolverhampton por 4 a 2 como local. La gran figura de la jornada fue el brasileño Matheus Cunha, autor de tres goles (uno de penal). El otro tanto de los Lobos lo convirtió en contra el francés Axel Disasi. En Chelsea, en donde Enzo Fernández fue titular, festejaron Cole Palmer y Thiago SIlva, pero la actuación resultó otro fiasco para el equipo londinense, que navega sin rumbo en el 11° puesto de las posiciones.

