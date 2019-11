La dura crítica de Fantino a Gallardo por el resultado de la final de la Libertadores - Radio La Red 01:41

Video

27 de noviembre de 2019 • 11:54

Alejandro Fantino analizó el partido que River perdió frente a Flamengo por la final de la Copa Libertadores. El conductor no dudó en señalar como responsable de la derrota a Marcelo Gallardo, de quien dijo que se "equivoca feo" con los cambios realizados; también se mofó del presidente del club, Rodolfo D´Onofrio.

"Lo empieza a perder Gallardo cuando no lee el partido y pone delantero por delantero, cuando había que haber terminado el partido ahí y poner más gente en el medio para cerrar. no sé si era Ponzio o quién hubiese sido para meter un par de patadas en la mitad de la cancha", dijo el conductor en su programa Fantino 910 (AM La Red), en referencia al relevo de Pratto por Santos Borré.

Luego agregó: "En esta, Napoleón, más que Napoleón, fue Rambito y Rambón". Y se preguntó: "Con esta derrota de Gallardo, ¿sigue siendo Napoléon? Es Artigas, quien logró conquistas pero en Sudamérica".

Asimismo, quien fuera el relator de la campaña de Boca Juniors durante más de una década, arremetió contra el presidente de River Plate. "La túnica que ya tiene un par de agujeros y el pullover rojo lo tenés que hacer un bollito y usarlo como almohadita para dormir un poquito más en el avión. Te fuiste en business pero volvés en turista. Porque si eras campeón viajas en primera, pero ya volvés en turista", se mofó de Rodolfo D´Onofrio, quien suele utilizar de cábala un suéter de ese color.

Y agregó: " Rodolfo (D'Onofrio) está en problemas porque arregló un contrato de siete millones de dólares con el Muñeco. Unos 420 millones de pesos en el año que se esfumaron con el morochito a dieta de Gabigol. 30 palos en 3 minutos, perdió 10 millones de dólares por minuto el Muñeco con los cambios. Se fue lo que había para él porque había que sacárselos de los 30 millones que seguro iba a ganar River por todas las copas y por participar en el Mundial de Clubes. 1.800 millones de pesos".