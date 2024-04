Arne Slot, el elegido por Liverpool para reemplazar a Jürgen Klopp

Escuchar

Liverpool inició conversaciones para contratar al entrenador neerlandés Arne Slot, de Feyenoord. El DT de 45 años llegaría a final de temporada para reemplazar al alemán Jürgen Klopp, quien dejará el cargo. La prensa inglesa reporta que, si bien no hay una cláusula de rescisión estipulada en su contrato hasta 2026 con el gigante de Rotterdam. Slot podría emigrar hacia la Premier League mediante una indemnización cercana a los 10 millones de euros.

“Desarrollar el talento joven, tener éxito con un presupuesto relativamente modesto, contar con experiencia en torneos europeos y hacer jugar al equipo con un estilo que no es dramáticamente distinto al de Klopp” son algunas de las virtudes de Slot para seducir al gigante de la tierra de Los Beatles, según reporta el diario The Guardian. “Liverpool hizo un acercamiento oficial por su candidato principal, que también interesa a Bayern Munich, Barcelona y Milan, aunque Slot vería con mejores ojos la llegada a la Premier League ”, agrega el rotativo.

Arne Slot, entrenador de Feyenoord, con el trofeo de la KNVB Cup obtenido el domingo pasado por su equipo DeFodi Images - DeFodi Images

El currículum del entrenador neerlandés, que comenzó como DT interino en Cambuur y de allí saltó a AZ Alkmaar en la temporada 19-20, incluye la reciente victoria en la Copa KNVB de Países Bajos el último domingo y el título en la Eredivisie la temporada pasada. Además, en su primera campaña con Feyenoord -reemplazó a un ilustre como Dick Advocaat- llegó hasta la final de la primera Conference League.

The Guardian recuerda que el primer candidato al banco de suplentes de los Reds era el español Xabi Alonso -ex jugador del club, además-, pero su intención de quedarse en Bayer Leverkusen, flamante campeón primerizo de la Bundesliga, truncó los esfuerzos del club inglés. Las otras alternativas eran el portugués Rúben Amorim (DT de Sporting de Lisboa, también pretendido por West Ham), y el italiano Roberto De Zerbi, actual entrenador de Brighton.

Arne Slot, entrenador de Feynoord, de Países Bajos, pretendido por Liverpool para reemplazar a Jurgen Klopp DeFodi Images - DeFodi Images

Sky Sports, por su parte, aporta más características del “modelo Slot”: “Adaptó a su equipo para que fuera capaz de transformar acciones defensivas en oportunidades de gol. Feyenoord es el líder de la Eredivisie en barridas en tres cuartos de campo contrario”, dice el portal inglés. Traducido: al actual plantel de Liverpool, experto en presionar bien arriba en la cancha, no le costará demasiado adaptarse al estilo Slot. Además, informa Sky Sports, “Feyenoord tiene la mejor defensa de toda la liga y es segundo en las principales métricas ofensivas ”.

El portal deportivo inglés agrega que Slot “es capaz de mejorar a los futbolistas de manera individual y colectiva, al tiempo que trabaja con menos presupuesto que sus principales competidores -Ajax y PSV Eindhoven-. Sus dos diseños tácticos preferidos, el 4-2-3-1 y el 4-3-3 son fácilmente adaptables al actual plantel de Liverpool”. No es la primera vez que la Premier League posa sus ojos en el entrenador neerlandés: en el pasado reciente Tottenham, Chelsea y Leeds lo quisieron contratar. Sin embargo, y aunque señaló que su próximo trabajo no sería en un club neerlandés, renovó su contrato con el equipo de Rotterdam en mayo pasado y firmó hasta mediados de 2026.

Feyenoord, campeón de la KNVB Cup

“Mi próximo paso no será en Holanda”, dijo después de renovar su convenio con Feyenoord. Y agregó: “Si ese es mi próximo desafío, entonces habré fallado completamente. Lo normal sería irme al extranjero y siempre dije que la mejor liga del mundo es la Premier”, dijo entonces el DT neerlandés. “Era cuestión de tiempo que otro equipo grande del fútbol inglés golpeara a su puerta. Slot no sólo ha sido un entrenador exitoso: también ha impresionado con su estilo de juego, muy ofensivo y a lo Pep Guardiola ”, dijo el periodista neerlandés Marcel van der Kraan en Sky.

Y agregó: “No creo que Feyenoord se interponga en su camino. Saben que es un entrenador requerido: pedirán una compensación por los dos años de contrato que le quedan. Y se trata de un contato récord: nunca un club neerlandés le pagó tanto a un entrenador. Los jugadores lo quieren, los hinchas lo quieren, el club lo quiere. Después de todo, hizo que Feyenoord saliera campeón con un fútbol loco y sexy. Aquí, en los Países Bajos ya no tiene más nada que ganar. Su próximo paso es ir a un club grande en una liga importante y no hay otra más grande para él que la Premier. Me sorprendería que Slot no presionara para aprovechar esta oportunidad ”, completó Van der Kraan.

