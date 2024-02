escuchar

El Liverpool ganó en los últimos instantes de la prórroga por 1-0 al Chelsea, este domingo en Wembley, y conquistó así la Copa de la Liga inglesa, el primer trofeo para los ‘Reds’ desde 2022. El defensor neerlandés Virgil Van Dijk, de cabeza en un saque de esquina cuando todo el mundo pensaba ya en la tanda de penales, decidió la final en el minuto 118 y permite al Liverpool soñar con acabar la temporada con un póker de títulos, ya que el actual líder de la Premier League aspira también a coronarse en la Europa League y la Copa de Inglaterra.

El duelo determinó también un cruce de argentinos: Alexis Mac Allister fue titular en el equipo ganador y levantó su primer trofeo desde que llegó al fútbol inglés (esta es su primera temporada en Liverpool, al que llegó desde el Brighton). Postergó así el deseo de Enzo Fernández, su compañero en la selección argentina, que jugó los 120 minutos. Mac Allister fue amonestado y reemplazado a los 87 minutos.

Todos sobre van Dijk, héroe de la final Alastair Grant - AP

El equipo de Jurgen Klopp se llevó una final dramática pese a las muchas bajas, lleno de cantera y juventud pero con un capitán que acudió al rescate. El central neerlandés atacó el primer palo en un saque de esquina e hizo el gol del título.

El propio Van Dijk había visto puerta en el inicio del segundo tiempo, pero su gol no se convalidó por un fuera de juego de Endo, mientras que el Chelsea también se quedó sin un gol de Raheem Sterling por posición antirreglamentaria. Le faltó puntería al Chelsea, como viene sufriendo hace tiempo, no sólo con Mauricio Pochettino. El proyecto del técnico argentino no pudo cambiar la mala racha de finales en Wembley, las seis últimas perdidas, e hincó la rodilla ante un Liverpool que no tenía a Mohamed Salah, Darwin Núñez ni Diogo Jota, y que perdió también por lesión a Ryan Gravenberch. El equipo ‘red’ se alzó así con el primero de los cuatro títulos que aspira a lograr en la despedida de Klopp.

El respetuoso saludo entre Jurgen Klopp y Mauricio Pochettino, luego de la final Dave Shopland - AP

El Liverpool suma su décima Copa de la Liga, un torneo considerado tradicionalmente menor en el fútbol inglés, pero que marca en ocasiones el tono en el momento en el que la temporada empieza su parte más decisiva. Refuerza además su liderazgo en el palmarés de esta competición, aumentando a dos trofeos su ventaja sobre el Manchester City, segundo con ocho títulos. La última vez que el Liverpool había ganado la Copa de la Liga fue en 2022 y fue precisamente superando al Chelsea en final, entonces por 11-10 en una emocionante tanda de penales, después de un empate 0-0.

Esta vez no tuvo que esperar, por poco, a ese desenlace desde el punto de los once pasos. El Chelsea de Pochettino, apenas undécimo en la clasificación de la Premier League, dejó escapar una de las dos oportunidades para salvar la temporada con un título. Tendrá que concentrar ahora sus esperanzas en la Copa de Inglaterra, donde en la nueva semana se disputarán los octavos de final.En ellos, Chelsea y Liverpool jugarán el miércoles ante equipos de segunda división, Leeds United y Southampton, respectivamente.

Lo mejor de la final

LA NACION