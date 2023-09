escuchar

Cuando Louis Van Gaal declara, por lo general, sus palabras no pasan inadvertidas. Pero esta vez su acidez cruzó los límites de lo esperado. Luego de un puñado de meses de ausencia pública, el DT que dejó su cargo en la selección de Países Bajos en diciembre pasado, acudió a la gala de los premios de la Eredivise en Utrecht y arremetió contra la selección argentina por el título logrado en Qatar 2022, al afirmar que el título estaba “premeditado” para que Lionel Messi alzara la copa.

Consultado sobre el papel de Países Bajos en Qatar (el seleccionado naranja cayó los cuartos de final ante la Argentina, 4-3 por penales tras el 2-2 en el tiempo regular) y la posterior consagración albiceleste, Van Gaal sentenció: “Finalmente perdió (Países Bajos) con la Argentina, que luego fue campeón del mundo. ¿Si he estado pensando en eso durante los meses siguientes? No, porque... En realidad, no quiero decir mucho al respecto... Mirá, ves un 2-2, hay tiempo extra y hay penales. Pero si ves los goles que mete la Argentina, cómo nosotros metemos los goles y cómo algunos jugadores argentinos cruzaron la línea y no fueron sancionados... Creo que fue todo un juego premeditado”.

Cuartos de final de Qatar 2022: Messi no puede ser frenado por los neerlandeses Cody Gakpo, Marten de Roon y Virgil van Dijk, en el estadio Lusail Adam Davy - PA Images - PA Images

“¿A qué te referís?”, le repreguntó el periodista al exentrenador de Barcelona y Bayern Múnich. “Me refiero a todo lo que digo”, le contestó Van Gaal. “¿A que Messi debía ser campeón del mundo?”, insistió el comunicador. Y Van Gaal, de 72 años, agregó: “Creo que sí”.

Las palabras de Van Gaal tuvieron inmediata repercusión, incluso, entre los propios neerlandeses. El defensor Virgil van Dijk, capitán de la selección naranja en el último Mundial, dijo no compartir la mirada de Van Gaal, que durante Qatar 2022 ya le había apuntado a Messi, de quien había dicho que no había “tocado el balón” en las semifinales del Mundial de Brasil 2014 (tras el empate sin goles, el equipo albiceleste triunfó 4-2 en los penales y pasó a la final). El rosarino no se tomó aquella frase a la ligera y devolvió gentilezas en el campo de juego con un gesto desafiante. Tras convertir el 2 a 1 para la Argentina en el estadio Lusail, Messi se detuvo sobre uno de los laterales y, con la vista puesta en Van Gaal, realizó el gesto popularmente bautizado como “Topo Gigio”.

Messi celebrando su gol ante Países Bajos haciendo el gesto del "Topo Gigio" Aníbal Greco - La Nación

“Es su opinión. Cada uno tiene permiso para tener su opinión. En este caso, no comparto esa opinión”, afirmó, rotundo, Van Dijk, compañero de Alexis Mac Allister en Liverpool. El zaguero central dejó entrever que el resto de la selección tampoco está de acuerdo con esa sentencia del técnico Van Gaal.

Otro de los jugadores de Países Bajos que se refirió a las declaraciones de Van Gaal fue el arquero Mark Flekken, de Brentford de Inglaterra, que no fue convocado al Mundial de Qatar y que se ganó un lugar en la actual citación para la Eurocopa debido a la lesión de Justin Bijlow. En diálogo con la cadena televisiva NOS, Flekken reveló que los jugadores que ahora están bajo las órdenes de Ronald Koeman habían discutido “un poco” sobre las palabras de Van Gaal.

El saludo de Lionel Scaloni y Louis van Gaal antes del triunfo de la Argentina ante Países Bajos por los 4tos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

“Es la opinión del exseleccionador nacional, él puede expresar esa opinión. Yo, personalmente, no tuve esa opinión durante el Mundial”, se limitó a decir Flekken.

En su momento, en Qatar, tras la victoria frente a Países Bajos, Messi reconoció haberle dedicado el festejo a Van Gaal en represalia por sus descalificaciones durante la previa del encuentro. “Son cosas del momento, del partido. Estaba con bronca, porque un técnico como es Van Gaal, con la experiencia que tiene, con los partidos y la batalla que tiene a lo largo de su carrera, que hable de la manera que habló, que falte al respeto como faltó al respeto... Creo que no tenía por qué ser así. No tiene sentido. Nos faltó el respeto”.

Lionel Messi festejando el campeonato Mundial en Qatar 2022 ARGRA

LA NACION