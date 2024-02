Escuchar

Alexis Mac Allister, flamante campeón de la Copa de la Liga inglesa con Liverpool, contó que uno de sus compañeros quiere jugar en la Bombonera, y reveló que junto al egipcio Mohamed Salah bromean con el neerlandés Virgil Van Dijk en el vestuario. Y le recuerdan el “¡Andá pa’llá, bobo!”, que inmortalizó Lionel Messi tras el partido entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

“Con Salah estamos todo el día: ‘Andá pa’llá, bobo’, lo volvemos loco a Van Dijk . Él es muy buena gente. A veces también entre nosotros, cuando pasa algo nos tiramos una de ésas. Pero con Van Dijk, la verdad que muy bien. Cody Gakpo es otro. Grandes personas. Hay un gran grupo y la pasamos muy bien”, relató el futbolista pampeano, formado en Argentinos Juniors, durante una entrevista con DSports.

También se refirió a la selección argentina: “El Mundial ya quedó atrás. Obviamente el recuerdo siempre va a estar. En mi casa tengo los botines, unas fotos y en el medio una pantalla con los highlights de la final”, detalló Mac Allister. Sobre la continuidad del entrenador, Lionel Scaloni, en el equipo nacional, el ex jugador de Boca y Brighton, en Inglaterra, opinó: “ Ojalá se quede . Todos sabemos lo importante que es para la selección, el grupo y la gente. Me gustó cuando me explicó por qué no me puso de titular. No tenía por qué hacerlo”.

Mac Allister acaba de ganar la Copa de la Liga inglesa (FA Cup) tras una vibrante final ante Chelsea, donde juega el también campeón del mundo Enzo Fernández. “Han sido días especiales después de lograr el primer título con el club. Dentro de un ambiente con muchos lesionados y muchos chicos jugando. Por eso estoy orgulloso del equipo, porque seguimos intentando hacer lo mismo”, apuntó durante la entrevista. Y dijo acerca de su vínculo con el exvolante de River: “ Nos respetamos mucho, nos saludamos antes del partido. Tengo una gran relación con él . Siempre hay mucho respeto desde los dos lados. Una vez que uno entra a la cancha, cada uno pelea por su equipo”.

En las últimas semanas, antes de la final con Chelsea, Liverpool fue noticia porque su entrenador, el alemán Jürgen Klopp, anunció que dejará el club al final de la temporada. El pampeano contó que la novedad sorprendió al plantel que integra: “Fue un baldazo de agua fría. Pero siempre dije que hay que respetar las decisiones. Nos enteramos cinco minutos antes de que salga en las redes. Fue raro, nadie se lo esperaba. Muchos creían que nos iba a tirar abajo, pero nos dio un impulso grande para poner la cara. Es una persona muy importante para el club y la ciudad. Desde que llegó cambió muchísimas cosas y le ha dado muchos éxitos a este club. Queremos que se vaya de la mejor manera ”.

Si bien el pampeano estaba adaptado al fútbol inglés por su etapa en Brighton, equiparó a su actual club, Liverpool, con Boca. “Noto mucha diferencia en cómo se alienta acá y la pasión que tienen por su equipo. Por eso siempre lo comparé con Boca. En ese tema son clubes muy parecidos”. En este sentido, confesó que la Bombonera es un estadio conocido en el vestuario de Liverpool. Y que hay un compañero suyo que sueña con jugar en el coliseo xeneize: “Muchos (compañeros) me preguntan cómo son los superclásicos, cómo es jugar en la Bombonera. Alisson -también arquero de la selección brasileña- me dice todo el tiempo que le gustaría jugar ahí . Saben lo que significa Boca”.

Liverpool, campeón de la Copa de la Liga inglesa tras vencer a Chelsea

En este sentido, Mac Allister también dio sus impresiones sobre el último Superclásico, que Boca y River igualaron 1-1 en el estadio Monumental el último domingo: “Vi los últimos minutos del Superclásico, cuando aterrizamos, justo cuando metió el gol Medina. Lo tuvimos para dar vuelta. Fue muy parejo, los dos tuvieron situaciones”. Aprovechó además para dar su apoyo a Edinson Cavani, el delantero uruguayo que pasa por un mal momento de cara al gol: “La cultura juega su rol. Estuvo mucho tiempo en Europa. Es difícil ir a Boca y tener mucha gente atrás que lo único que te pide es que ganes la Copa Libertadores. Son muchos cambios. A veces se lo critica de más, la temporada pasada me gustó muchísimo. Lo ves jugar y con un toque simplifica un montón de cosas. Le hizo muy bien a Boca. Ojalá pueda seguir así, es un jugador de muchísima jerarquía y es muy importante para el club ”.

En la entrevista con DSports, Mac Allister también se refirió al debut de Valentín Barco -formado en el equipo xeneize- con la camiseta de Brighton, el club que le abrió las puertas al propio campeón del mundo en la Premier League: “Está en un club que lo va a ayudar mucho a crecer y a adaptarse a la Premier League. Él está capacitado para hacerlo, pero va a tomar tiempo. La diferencia física entre la liga argentina y acá es muy grande ”.

