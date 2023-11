escuchar

El apiñado y exigente calendario de partidos y sin espacio para el descanso sigue siendo un tema de debate y críticas en las ligas del mundo, sobre todo en las de Europa. Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, técnicos de Real Madrid y Manchester City, hace poco coincidieron en que se debería disminuir la cantidad de partidos para tratar de evitar las lesiones y que los jugadores tengan mayor tiempo para rehabilitarse de la demanda física y de los viajes que suman con sus seleccionados. Ahora fue un integrante de la selección argentina campeona del mundo el que alzó la voz y se quejó.

Alexis Mac Allister , el mediocampista de Liverpool y del equipo albiceleste que -al menos hasta ahora- dirige Lionel Scaloni, confesó lo difícil que le resultó sostener la atención durante la charla táctica del entrenador Jürgen Klopp antes del partido ante Manchester City, el sábado pasado, sólo un puñado de horas después del enfrentamiento entre la Argentina y Brasil en Río de Janeiro.

Alexis Mac Allister, clave en el medio campo de Liverpool CHARLY TRIBALLEAU - AFP

“Honestamente, es muy difícil jugar así. Estábamos en una reunión hablando sobre Manchester City y la forma en que queríamos jugar..., ¡y no podía mantener los ojos abiertos!” , relató el futbolista argentino en la señal televisiva del club inglés. Mac Allister, que llegó a Inglaterra con el desgaste del clásico sudamericano en sus piernas, jugó casi todo el partido en la Premier League: fue sustituido cuando sólo faltaban cinco minutos para el final del partido que finalizó 1-1, en el City of Manchester Stadium.

El número 10 de los Reds venía de jugar los 90 minutos en el espinoso enfrentamiento entre la Argentina y Brasil en el Maracaná. El mediocampista es clave, tanto para Scaloni como para Klopp, por lo que la cantidad de minutos en sus partidos en esta temporada se vieron incrementados considerablemente. En este caso, sólo tuvo tres días para viajar desde Rio Janeiro, entrenarse, superar el jet lag y volver a competir.

Mac Allister, una de las figuras del seleccionado argentino Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Es muy duro, hay un desfase de horario, un viaje largo... Pero es lo que es, nos gusta jugar al fútbol, eso es lo que queremos, queremos ganar y por eso hoy dimos lo mejor de nosotros”, expresó el exjugador de Argentinos Juniors, Boca y Brighton de Inglaterra.

Se acaba de cumplir el primer tercio de la temporada y Mac Allister, hasta el momento, disputó 16 partidos en Liverpool. Con la Argentina, asimismo, participó en otros seis encuentros de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, dos entrenadores que alzaron la voz para lamentarse del apretado calendario PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

“El calendario no tiene sentido. Tenemos que preservar la salud de los jugadores”, había dicho Ancelotti sobre el apretado calendario de partidos. “Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, partidos fortísimos, derbis, partidos grandes. La gente cae y seguirá cayendo porque ‘show must go on’”, había sentenciado Guardiola sobre un tema que, por el momento, no tiene solución.

