Habló Dibu Martínez: la histórica campaña con Aston Villa, la clasificación para la Champions y el sentido recuerdo a Menotti

Ya recuperado de una lesión, Emiliano Martínez volverá esta tarde a la acción, cuando desde las 16 Aston Villa visite a Olympiacos para definir la clasificación a la final de la Conference League.

Pasaron 12 días desde que se activaron las alarmas en el cuerpo técnico de la selección argentina, cuando salió reemplazado en el entretiempo del partido ante Chelsea por una molestia en el muslo derecho. Se perdió el encuentro de ida, que el conjunto griego ganó 4 a 2 de visitante -más allá de que igual no hubiese podido jugar porque debía cumplir una fecha de suspensión-, y el cruce del fin de semana frente al Brighton, que se impuso 1 a 0 por la Premier League.

Antes de su regreso a la actividad, el Dibu le dio una entrevista a ESPN. Allí, compartió su expectativa por estar tan cerca de clasificarse por primera vez a la Champions League.

Dibu Martínez, atendido en su muslo derecho durante el partido con Chelsea; finalmente, debió salir reemplazado

“Si al principio de la temporada me decías que íbamos a estar como estamos ahora, te lo hubiera firmado. Fue un año que hicimos la mayoría de los puntos en la historia del club”, destacó el marplatense. A dos fechas del final, Aston Villa se ubica en la cuarta posición. Y agregó: “Me hubiera gustado tener más arcos en cero, pero me los guardo para la Copa América”.

Al mismo tiempo, se ilusiona con otro gran torneo con la albiceleste, que defenderá su corona continental desde el 20 de junio en Estados Unidos, aunque prefiere la cautela. “Voy paso por paso, primero quiero entrar a la Champions con el club y después la Copa América, no me gusta saltear pasos. Lo tomo como si fuese mi primera Copa América”.

Además, se refirió a una sensación distinta que tiene que ver con el entorno: “Esta Copa América va a ser un minimundial, con gente, porque en la anterior, en la final en el Maracaná, había unas 20.000, 15,000 personas por el covid. Así que va a ser mi primera Copa América con los estadios llenos. La tomo si fuera la primera, como si fuera mi primer partido en la selección”.

Cada vez que lo consultan en relación a ser considerado el mejor arquero del mundo, al ganador del Trofeo Yashin en la gala del Balón de Oro en 2023 se le infla el pecho: “Obviamente es un orgullo. Para algunos seré, para otros no. Pero a mí lo que me importa es ir mejorando cada año y creo que este año lo hice”.

En relación a sus referentes, compartió: “A mi edad era el Pato Abbondanzieri. Y me gustaba mucho Ustari, fue su mejor año mientras yo estaba en la pensión de Independiente. Fui tomando cosas de cada uno”. Además, se refirió a la revalorización de su puesto: “Está un poco más valorado el arquero. Antes no, era ‘el que menos gana’, ‘el gordito al arco’. Ahora pasó al otro extremo, porque lo primero que preguntan es: “¿jugás bien con los pies?” Y capaz que firman por un arquero que juega bien con los pies y no es tanto de atajar. Yo siempre me focalizo en que tengo que atajar mejor de lo que juego con los pies”.

Además, compartió detalles de su infancia en Argentina: “Es todo lo que yo quería, porque yo no llegué a jugar en el fútbol argentino a nivel profesional. Cuando te vas sin jugar en primera, como Leo (Messi) pero no debutar, no quiere decir que mi infancia no la haya hecho en Argentina. Me fui a los 17 años a Inglaterra. Y por más que esté 40 años en Europa, los años que pase en Argentina son los que más voy a recordar, soy más argentino que el dulce de leche”.

En relación a eso, destacó lo que siente cada vez que vuelve, ya como ídolo: “Ser ídolo para los chicos es lo que más disfruto, verlos en Mar del Plata con la camiseta 23. Cuando vuelvo con Argentina y juego esos dos partidos, vuelvo a Inglaterra con más energía”.

Por último, el Dibu dejó un cálido comentario sobre César Luis Menotti, fallecido el domingo pasado a los 85 años: “Él y Diego eran dos referentes argentinos. Que se vaya es algo muy feo, así es la vida y será recordado como un genio”.

