Always Ready - Mirassol: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Always Ready y Mirassol se enfrentan este martes desde las 21.00h (hora de Argentina) en el estadio Municipal Villa Ingenio, en uno de los partidos del grupo G de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Always Ready viene de ganar ante Lanús por 4-0 mientras que Mirassol llega de ganar ante LDU Quito por 2-0.

Todo lo que hay que saber

Always Ready vs. Mirassol

Hora: 21.00h

Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Always Ready y Mirassol en la tabla de posiciones

El grupo G de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .