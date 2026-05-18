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Always Ready - Mirassol: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 21.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Always Ready vs. Mirassol, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Always Ready vs. Mirassol, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Always Ready y Mirassol se enfrentan este martes desde las 21.00h (hora de Argentina) en el estadio Municipal Villa Ingenio, en uno de los partidos del grupo G de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Always Ready viene de ganar ante Lanús por 4-0 mientras que Mirassol llega de ganar ante LDU Quito por 2-0.

Todo lo que hay que saber

  • Always Ready vs. Mirassol
  • Hora: 21.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Always Ready y Mirassol en la tabla de posiciones

El grupo G de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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