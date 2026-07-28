Una encuesta mostró cómo procesaron los argentinos la derrota en la final del Mundial: un tercio busca explicaciones en teorías conspirativas

La derrota frente a España en la final del Mundial no modificó el fuerte vínculo que los argentinos construyeron con la selección durante el ciclo de Lionel Scaloni. Lejos de traducirse en cuestionamientos al entrenador o a Lionel Messi, el desenlace dejó una sensación predominante de respaldo y reconocimiento, aunque también abrió espacio para interpretaciones que exceden lo estrictamente futbolístico. Así lo reflejó una encuesta nacional realizada por Giacobbe Consultores cinco días después del cierre del torneo.

El estudio muestra que, aun sin haber conseguido el bicampeonato esperado, la valoración del equipo se mantiene elevada. La inmensa mayoría de los consultados quiere que Scaloni continúe al frente del seleccionado (88 %) y también desea que Messi prolongue su carrera internacional, ya sea hasta la próxima Copa América (37%) o incluso soñando hasta el Mundial de 2030 (43,8%). El mensaje que los argentinos les dedicarían también refleja ese clima de gratitud: mientras para el capitán sobresalen palabras como “gracias”, “genio”, “campeón” e “ídolo”, en el caso del entrenador predominan otras como “líder”, “maestro” y “quedate”, una síntesis del deseo de que el proyecto iniciado en 2018 tenga continuidad.

La mayoría de los argentinos encuestados quieren que continúe la dupla de entrenador y número 10 ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ese respaldo convive con otra conclusión que llama la atención. Si bien la explicación más elegida para la derrota fue que España fue superior desde lo futbolístico (45%), una parte importante de los encuestados eligió argumentos ajenos al desarrollo del partido. Al agrupar las respuestas que mencionan una supuesta conspiración para impedir el bicampeonato, la conveniencia política de que la Argentina no volviera a consagrarse y el posible impacto de la bandera de las Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra, surge que alrededor de un tercio de los participantes encuentra fuera de la cancha las razones de la caída: 14,6 % votaron que hubo una conspiración para que Argentina no fuera bicampeón, 9,6% que al poder no le convenía el bicampeonato y 9,5% que cayó mal la bandera de Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra.

La convivencia entre ambas miradas revela un fenómeno singular. No aparece un traslado de la frustración hacia los protagonistas, sino una búsqueda de explicaciones alternativas para un resultado que interrumpió la ilusión de repetir el título conseguido en Qatar. El capital simbólico construido por el plantel durante los últimos años parece mantenerse intacto incluso después de perder la final.

La encuesta de Giacobbe Consultores sobre por qué cree la gente que la Argentina perdió la final ante España

El trabajo también permite reconstruir cómo se vivió el torneo desde antes del debut. La expectativa era muy alta: la mayoría confiaba en que la selección tenía condiciones para volver a levantar la Copa del Mundo y, una vez finalizado el campeonato, más de la mitad sostuvo que efectivamente creyó durante el recorrido que el equipo podía alcanzar ese objetivo. Esa confianza previa ayuda a explicar por qué la derrota generó una necesidad de encontrar respuestas que van más allá del resultado deportivo.

Otro aspecto que sobresale es el nivel de conformidad con el rendimiento del seleccionado. Tanto en el plano futbolístico como en el actitudinal predominan ampliamente las valoraciones positivas. Incluso entre quienes esperaban un nuevo título, el desempeño general del equipo conserva un alto nivel de aprobación (78,8 % en lo actitudinal y 74,7% en lo futbolístico), lo que refuerza la idea de que la derrota no erosionó el prestigio de un ciclo que ya ocupa un lugar destacado en la historia del fútbol argentino.

Giovani Lo Celso exhibe la bandera de las Malvinas tras el triunfo ante Inglaterra SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El relevamiento deja, en definitiva, una fotografía del estado de ánimo de los argentinos tras el Mundial. La frustración por no haber conseguido el bicampeonato convive con un reconocimiento mayoritario hacia quienes condujeron al equipo durante los últimos años. Messi sigue asociado a la gratitud y la admiración; Scaloni, a la continuidad y la confianza. Al mismo tiempo, una parte de la sociedad busca explicaciones fuera del campo de juego para una derrota que todavía cuesta asimilar.

El informe fue elaborado por Giacobbe Consultores entre el 20 y el 24 de julio de 2026, sobre una muestra de 1200 casos en todo el país. El relevamiento se realizó mediante encuestas a dispositivos móviles, con un margen de error del 3% y un muestreo ajustado por cuotas de género, edad, nivel educativo, ingresos y región.