El fútbol argentino se encuentra en un desafío que jamás imaginaron. El parate por la pandemia del coronavirus pone a prueba a cada dirigencia, de cara a un futuro improbable. Jorge Amor Ameal es uno de los dirigentes que trabaja para el día después. El presidente de Boca dialogó con el programa Superfútbol -que se emite por TyC Sports- y se refirió a sus diferencias con Angelici, las modificaciones en la Bombonera y al rol del vicepresidente segundo Juan Román Riquelme.

Uno de las cuestiones donde más se enfocó la entrevista fue sobre Daniel Angelici. El ex mandatario lo había cruzado públicamente ayer, a lo que Ameal respondió: "Han hecho una campaña sucia que no corresponde y no todo puede quedar en la nada".

El máximo dirigente de Boca también dejó en claro que no recibió ningún llamado de su predecesor y destacó: "Posiblemente no lo hubiese atendido el teléfono porque quedamos con distancias muy importantes".

"Nosotros le vamos a responder con la auditoría, pero hace 60 días que el club está cerrado y se necesitan los papeles", continuó. Reciente campeón de la Superliga, Boca, según Amela, empieza a vivir otros tiempos: "Estamos volviendo a la identidad que nunca se tendría que haber perdido"

Desde que asumió como presidente, la Bombonera fue pintada en el exterior y en el interior, se designaron nuevos sectores populares y se quitaron de los acrílicos de un lateral. Ahora, Ameal planta un objetivo más: "Tenemos ganas de sacar los alambres de atrás de los arcos", declaró. Sobre el tema ya había hablado el arquitecto Carlos Navarro, vocal titular de la nueva CD y presidente del Departamento de Obras.

Por último, el máximo responsable de la institución reveló que a diario tiene un diálogo con el entrenador Miguel Ángel Russo y tambien con Juan Román Riquelme, responsable del departamento de fútbol: "El otro día tuvo una reunión y estuvieron hasta las cinco de la mañana con sus amigos que están en la parte de fútbol" en referencia a Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, los que conforman el Consejo en Boca.