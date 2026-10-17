Amistosos de la selección argentina: contra qué rivales juega en la fecha FIFA de noviembre

La selección argentina ya sabe a qué rivales se enfrentará en la doble fecha FIFA de noviembre, la última de este 2026. Se confirmó que recibirá a Uruguay en Buenos Aires y a Costa Rica en Córdoba, en la primera ventana internacional de la era post Messi, ya que el mejor jugador de la historia se retiró del seleccionado en el triunfo por 3 a 0 ante Benín a principios de octubre.

El anuncio de los amistosos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó después de que se descartara la gira por Asia en la que, en principio, la Argentina se iba a enfrentar a Arabia Saudita e India, pero el acuerdo de palabra con ambas federaciones quedó sin efecto por problemas en la organización. Así, el subcampeón del mundo en ejercicio volverá a jugar como local al igual que en los tres compromisos de la última ventana internacional.

Lionel Scaloni ya dejó entrever su malestar por los últimos rivales de la selección argentina Nicolas Aguilera - AP

El duelo ante los uruguayos será en Buenos Aires, seguramente en la Bombonera, el viernes 13 de noviembre en horario a confirmar. Tres días más tarde, el martes 17, se llevará a cabo el duelo frente a los centroamericanos en Córdoba y, aunque tampoco se anunció el recinto que albergará el amistoso, es una certeza que se jugará en el Mario Alberto Kempes.

Todos los partidos de la selección argentina en 2026

27/03/2026: Argentina 2-1 Mauritania - Amistoso.

- Amistoso. 31/03/2026: Argentina 5-0 Zambia - Amistoso.

- Amistoso. 06/06/2026: Argentina 2-0 Honduras - Amistoso.

- Amistoso. 09/06/2026: Argentina 3-0 Islandia - Amistoso.

- Amistoso. 16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 22/06/2026: Argentina 2-0 Austria - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 27/06/2026: Jordania 3-1 Argentina - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 03/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 07/07/2026: Argentina 3-2 Egipto - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 11/07/2026: Argentina 3-1 Suiza - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 15/07/2026: Inglaterra 1-2 Argentina - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 19/07/2026: España 1-0 Argentina - Mundial 2026.

- Mundial 2026. 30/09/2026: Argentina 4-0 Bolivia - Amistoso.

- Amistoso. 03/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso - Amistoso.

- Amistoso. 06/10/2026: Argentina 3-0 Benín - Amistoso.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina en la victoria por 3 a 0 frente a Benín Roberto Tuero - SOPA Images via ZUMA Press Wire

13/11/2026: Argentina vs. Uruguay - Amistoso.

- Amistoso. 17/11/2026: Argentina vs. Costa Rica - Amistoso.

En 2027 habrá cuatros fechas FIFA y es una incógnita contra qué rivales jugará la selección argentina. A priori, debería competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, al que ya está clasificado como uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay (el certamen ecuménico luego se mudará a España, Portugal y Marruecos). Aún no está claro cómo será el formato de juego de las eliminatorias sudamericanas y las plazas totales de las que dispondrá la región.

El 2028, en tanto, se llevará a cabo la Copa América en una sede a definir, con Estados Unidos, otra vez, como principal candidato a ser anfitrión. En caso de confirmarse la sede en la nación que preside Donald Trump, habrá selecciones invitadas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), entre las cuales podrían estar el local y México, ambos de buen rendimiento en la última Copa del Mundo.