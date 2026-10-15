Sin gira por Asia, la selección argentina reconfiguró su doble fecha FIFA de noviembre y tiene un rival de peso en el horizonte

Si bien el plan original era que la selección argentina tuviese una gira por Asia en la doble fecha FIFA de noviembre próximo, con rivales como Arabia Saudita e India, esa planificación quedó descartada por supuestos problemas en la organización. Desde la AFA ya comenzaron a buscar rivales para que el equipo de Lionel Scaloni pueda tener acción en la última ventana de 2026 y, si bien no hay confirmaciones oficiales, se buscarían rivales regionales. Las mayores posibilidades las tienen Uruguay y Costa Rica.

En la última conferencia de prensa, tras el partido de despedida de Lionel Messi en el amistoso con Benín, el entrenador argentino aseguró que los próximos compromisos se iban a disputar en el exterior, pero en las últimas horas le informaron que no será posible, ya que se cayó el acuerdo de palabra entre la AFA, la federación de Arabia Saudita y de India, los dos rivales que iban a recibir a la selección. La salida de Lionel Messi obligó a todas las partes a replantear el escenario.

Scaloni espera la definición de los dos amistosos y Uruguay y Costa Rica aparecen como las principales alternativas. (Photo by Diego Lima / AFP) DIEGO LIMA - AFP

Tras el retiro del capitán del conjunto nacional, cambiaron las condiciones para todas las partes: los dos rivales en Asia ya no estaban tan interesados en ser parte de estos duelos sin Messi en la escena y las condiciones económicas que podía exigir la AFA resultaban diferentes. Y poder organizar una gira en el exterior implicaba una logística demasiado importante como para poder llegar a tiempo a resolverla.

“En noviembre no tenemos muchas opciones. Estamos barajando los equipos que hay libres. No es que podamos elegir. Está todo cerrado, bloqueado. Seguramente iremos afuera a jugar. Lógicamente, me gustaría enfrentar a rivales potentes, pero si no se enfrentan siempre buscamos la parte positiva. No hay muchas variantes”, dijo Scaloni, tras el partido despedida de Messi.

Las posibilidades

Frente a este escenario, en las últimas horas apareció otra alternativa, que implicaría disputar un partido en la Argentina y otro en el exterior. Así, comenzaron negociaciones para que Uruguay sea uno de los rivales, en el comienzo del ciclo de Diego Forlán como entrenador. Dentro de esta gestión, se supo que la Asociación Uruguaya de Fútbol le habría propuesto a la AFA aceptar un primer duelo en la Bombonera y completar la doble fecha con la revancha en el estadio Centenario, de Montevideo.

La selección jugaría un partido en la Bombonera y todavía no esta resuelto si el Gigante de Arroyito o el Mario Alberto Kempes recibirá el otro amistoso de noviembre Manuel Cortina

Esta alternativa para el primer partido de la doble fecha FIFA parece muy cerca de cerrarse, incluso, en el diario El País, de Uruguay, publicaron que las negociaciones para acordar el amistoso, que se realizaría el 13 de noviembre próximo en la Bombonera, estaría en una “fase avanzada”. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), estaría en gestiones con Claudio Tapia para darle un cierre a este compromiso.

La idea de cerrar pronto los dos compromisos, con la posibilidad de organizar el otro partido de la doble fecha en el Gigante de Arroyito, en Rosario, o en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, empujó a los dirigentes argentinos a pensar en organizar el otro amistoso frente a Costa Rica. En la señal de ESPN costarricense, contaron que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) ya dio su aprobación a las gestiones para los compromisos de la doble fecha FIFA, según confirmó Gustavo Araya, secretario general de la institución. Es más, explicaron que además del amistoso ante la selección argentina, están gestionando otro amistoso ante Ecuador.