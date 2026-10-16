Amistosos de la selección argentina: cuándo juega vs. Uruguay y Costa Rica

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El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni disputará dos partidos en la próxima fecha FIFA, la última del año y la primera sin Lionel Messi en el plantel
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La selección argentina confirmó los rivales de los próximos amistosos, a disputarse en la doble fecha FIFA de noviembre: Uruguay y Costa Rica. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el subcampeón del mundo en ejercicio recibirá a la Celeste el viernes 13 en Buenos Aires y a los Ticos el martes 17 en Córdoba. Serán los primeros partidos sin Lionel Messi en el plantel, lo que dará comienzo a una nueva era.
“En las próximas semanas se dará a conocer el horario de cada uno de los encuentros, el inicio de la venta de entradas y la apertura de los procesos de acreditación para los medios”, comentaron desde la casa madre del fútbol a nivel nacional. La confirmación llegó después de que se descartara la gira por Asia en la que, en principio, la Argentina se iba a enfrentar a Arabia Saudita e India, pero el acuerdo de palabra con ambas federaciones quedó sin efecto por problemas en la organización.
El mano a mano rioplatense será en Buenos Aires, seguramente en la Bombonera, donde se enfrentaron por última vez en el país. Fue en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el 17 de noviembre de 2023, cuando la selección visitante, dirigida por Marcelo Bielsa en aquel entonces, ganó 2 a 0 con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez.
Tres días más tarde se llevará a cabo el duelo frente a los centroamericanos en Córdoba y, aunque tampoco se anunció el recinto que albergará el amistoso, es una certeza que se jugará en el Mario Alberto Kempes. Será la segunda y última presentación de la Albiceleste en esa ventana internacional, que marcará el cierre de la actividad internacional en 2026.
Todos los partidos de la selección argentina en 2026
- 27/03/2026: Argentina 2-1 Mauritania - Amistoso.
- 31/03/2026: Argentina 5-0 Zambia - Amistoso.
- 06/06/2026: Argentina 2-0 Honduras - Amistoso.
- 09/06/2026: Argentina 3-0 Islandia - Amistoso.
- 16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia - Mundial 2026.
- 22/06/2026: Argentina 2-0 Austria - Mundial 2026.
- 27/06/2026: Jordania 3-1 Argentina - Mundial 2026.
- 03/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde - Mundial 2026.
- 07/07/2026: Argentina 3-2 Egipto - Mundial 2026.
- 11/07/2026: Argentina 3-1 Suiza - Mundial 2026.
- 15/07/2026: Inglaterra 1-2 Argentina - Mundial 2026.
- 19/07/2026: España 1-0 Argentina - Mundial 2026.
- 30/09/2026: Argentina 4-0 Bolivia - Amistoso.
- 03/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso - Amistoso.
- 06/10/2026: Argentina 3-0 Benín - Amistoso.
- 13/11/2026: Argentina vs. Uruguay - Amistoso.
- 17/11/2026: Argentina vs. Costa Rica - Amistoso.
Calendario de la FIFA hasta 2030
2026
- 9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.
2027
- 22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.
- 7 al 15 de junio - Fecha FIFA.
- 20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.
- 8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.
2028
- 20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.
- 29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.
- Junio a julio - Copa América y Eurocopa.
- 18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.
- 13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.
2029
- 19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.
- 4 al 12 de junio - Fecha FIFA.
- 29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.
- 12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.
2030
- 18 al 26 de marzo - Fecha FIFA.
- 3 al 11 de junio - Fecha FIFA.
- Junio a julio - Mundial.
- 23 de septiembre al 8 de octubre - Fecha FIFA.
- 11 al 19 de noviembre - Fecha FIFA.
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