Amistosos de la selección argentina: días, horarios y rivales

La selección argentina ya está en Kansas, Estados Unidos, ciudad que funciona como búnker principal para el seleccionado nacional durante el Mundial 2026. El conjunto albiceleste prepara los últimos detalles previos al debut mundialista, pautado para el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Antes del estreno afrontará una etapa de preparación con dos amistosos internacionales que sirven para evaluar el estado físico de los 26 convocados, especialmente de aquellos que arrastran molestias físicas y que todavía pueden ser reemplazados en la lista de buena fe hasta 24 horas antes del inicio de la Copa del Mundo.

El calendario de preparación comienza este sábado 6 de junio en Texas frente a Honduras, en un encuentro programado para las 21 (horario argentino). La actividad continúa el 9 de junio, cuando la Argentina se enfrentará a Islandia en Alabama, a partir de las 22. Estos duelos resultan fundamentales para el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, quien decidió sumar al plantel a varios futbolistas adicionales para cubrir eventuales bajas médicas.

Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en un entrenamiento en la ciudad de Kansas AFA

El caso más complejo ocurre en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel aún no se recuperaron de sendos desgarros musculares. Ante la incertidumbre de si lograrán ponerse a punto, el cuerpo técnico convocó a Nicolás Capaldo y a Agustín Giay para los amistosos, quienes se están entrenando con el plantel por si Molina o Montiel no se recuperan a tiempo.

La enfermería del seleccionado presenta otros desafíos importantes. Cristian Romero trabaja a contrarreloj para superar un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, aunque llegaría en óptimas condiciones al debut. Leandro Paredes, por su parte, padece una molestia muscular que lo marginará de los amistosos y compromete su presencia en el debut mundialista ante Argelia.

Cuti Romero en un entrenamiento de la selección argentina; el defensor está cerca de recibir el alta médica Prensa AFA

Por otro lado, Emiliano Martínez tiene una fractura en el dedo anular de la mano derecha, mientras que Lionel Messi convive con una molestia muscular recurrente que no sería un problema de cara a lo que viene. Debido a estos cuadros clínicos, el DT preservaría a varias piezas clave para evitar complicaciones mayores antes de los encuentros correspondientes a la etapa de grupos.

Tras el estreno contra Argelia el 16 de junio, la Argentina completará su participación en la primera etapa del certamen ecuménico frente a Austria el lunes 22 de junio a las 14, y contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23. Estos dos últimos compromisos se disputan en el AT&T Stadium de Dallas y el primero será en el Arrowhead Stadium de Kansas.

La selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022; inicia su camino ante Argelia JUAN MABROMATA - AFP

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907