Giuliano Simeone se desentendió de la marca de Ferran Torres en el gol que le dio el título a España

La herida tardará en cicatrizar. La selección argentina perdió merecidamente la final del Mundial ante España por 1-0, en Nueva Jersey. El equipo dirigido por Lionel Scaloni resistió durante casi dos horas con una notable actuación de Emiliano Dibu Martínez y jugó gran parte de la definición con diez futbolistas por la expulsión de Enzo Fernández. Así y todo, estuvo a minutos de llevar la historia a los penales. Pero el gol de Ferran Torres dejó a la Argentina sin sueño.

Pasan las horas, pero los pensamientos y los análisis no se detienen. Las imágenes se repiten, unas tras otras. Y, como suele pasar, ya sin la adrenalina en vivo y con la reproducción de videos en las distintas plataformas, surgen nuevos focos y acciones para no dejar pasar. Una de ellas, sin dudas, está enfocada en el único gol del partido, por el oportunismo español y la inacción argentina.

Ferran Torres remató en el área argentina con total libertad luego de que Simeone se desvinculara de su posición: el jugador de Barcelona anotó un tanto histórico para España JEWEL SAMAD - AFP

Cuando Lamine Yamal avanzó al trote por la derecha, antes de pasarle la pelota hacia atrás a Pedro Porro -que tiraría el centro para que Nico Williams le bajara la pelota de cabeza a Torres, autor del golazo de zurda-, se lo ve a Giuliano Simeone retrocediendo con la jugada, muy cerca del delantero de Barcelona que anotó el histórico 1-0. Sin embargo, en un momento de la acción, Simeone detiene su marcha y se desentiende completamente de Torres, que termina rematando dentro del área sin marca, con total libertad, entrando de frente, ante el desconcierto de Dibu Martínez.

Se ve claramente. Cuando Porro (jugador de Tottenham) le envía el centro a Nico Williams (ante la pasiva marca de Nahuel Molina, que había reemplazado a Gonzalo Montiel), Simeone se toma -o se acomoda- algo en el botín derecho y deja de correr, todo lo contrario a Torres, que siguió la trayectoria de la jugada, aprovechando la soledad dentro del área.

Qué hizo Simeone antes del gol de España

Giuliano Simeone, en el gol de España

Una vez anotado el gol, ya con Torres gritando eufóricamente, Simeone se agacha y vuelve a acomodarse el botín derecho, ya resignado. Sin dudas, la desconcentración del hijo de Diego Cholo Simeone tuvo incidencia en el gol español.

El único remate de la Argentina en la final: de Giuliano Simeone, sobre el final, por encima del travesaño CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El futbolista de Atlético de Madrid ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo por Rodrigo de Paul y, probablemente, fue el único que remató al arco de España. La acción se produjo cuando la selección ya estaba en desventaja, en los minutos finales: conectó mal una volea dentro del área que se fue por encima del travesaño. Imágenes de una final que la selección argentina querrá borrar de su memoria, aunque ello será imposible, al menos en el corto plazo.