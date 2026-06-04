Andoni Iraola es el nuevo DT de Liverpool: el plan para recuperar la mística de Jürgen Kloop

El entrenador español Andoni Iraola, defensor de un “fútbol rock and roll” a alta intensidad, fue designado y presentado a través de las redes sociales por Liverpool como el nuevo DT, después de una reciente etapa lejos de las expectativas con el neerlandés Arne Slot, despedido el 30 de mayo pasado. Así, Alexis Mac Allister, uno de los integrantes de la selección argentina que está en Kansas, conoce a la distancia quién es el que estará al mando cuando regrese al club tras el Mundial 2026.

El técnico vasco de 43 años se ganó un enorme prestigio en los tres últimos años al frente del Bournemouth, un club de medios limitados pero ambiciones altas en la misma Premier League, al que supo transmitir una idea de juego que seduce a los responsables de los Reds, que acumulan en su historia veinte títulos de la liga inglesa y seis de la Champions League.

Desde la entidad compartieron momentos de la presentación y alguna secuencia de las primeras fotos de Iraola en el estadio, aunque sin dar ninguna indicación sobre la duración del contrato. La prensa británica estima que la firma es por dos temporadas, más allá de que la primera comunicación lo indica como el entrenador “para la temporada 2026/2027″.

We can confirm Andoni Iraola has agreed a deal to become the club’s new head coach ahead of the 2026-27 season 🤝 — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

“No necesitas mucho para que el Liverpool te atraiga. El Liverpool es el Liverpool”, sentenció Iraola, en un comunicado emitido por la entidad desde el propio Anfield. “Evidentemente, el ambiente, los hinchas, el club, los jugadores, la oportunidad de dirigir a futbolistas de altísimo nivel, de luchar por títulos... Creo que no puede haber nada más atractivo que eso. Difícil encontrar algo mejor”, justificó su decisión de tomar el cargo, en medio de un recorrido por las instalaciones.

Liverpool viene de una temporada decepcionante con Slot, que llevó al club a ser campeón de la Premier League en 2025, pero terminó siendo muy impopular en Inglaterra por los resultados que no estuvieron a la altura el último año y un rendimiento a menudo pobre, muy alejado del ADN del club. Para el neerlandés, emular a figuras como José Mourinho, Carlo Ancelotti y Antonio Conte al ganar el título de la Premier en su primera temporada no fue suficiente como para sostenerse.

Al elegir a Iraola, los propietarios hacen una apuesta por una filosofía ofensiva, con un pressing intenso, ataques a menudo fulgurantes. Para muchos, un regreso a las esencias de la exitosa etapa a las órdenes del alemán Jürgen Klopp, que estuvo entre 2015 y 2024 y se alejó sin perder el aura de ídolo.

Andoni Iraola, el nuevo DT de Liverpool, en su recorrida por Anfield Andrew Powell - Liverpool FC

El recuerdo del entrenador teutón sigue muy vivo en el pensamiento de los hinchas y eso se sintió la última temporada, en la que otro de los emblemas de la era Klopp, el delantero egipcio Mohamed Salah, habló de su añoranza de “un equipo ofensivo, heavy metal, al que los adversarios le teman”. El atacante concluyó su ciclo allí, pero el nombramiento de Iraola evidencia que su petición fue escuchada.

Como jugador, Iraola fue lateral derecho y llegó a jugar siete partidos con la selección española. Vistió la camiseta del Athletic Bilbao, el club de su vida, en más de 500 partidos, antes de retirarse durante la temporada 2015/2016 en el New York City de la MLS de los Estados Unidos.

Empezó entonces una carrera de entrenador alejado de las grandes luces, primero en el AEK Larnaca chipriota (2018-2019) y luego en el Mirandés (2019-2020), en la segunda división española, antes de hacerse un nombre en el Rayo Vallecano (2020-2023). Ascendió al conjunto español a Primera en su temporada inicial allí, lo llevó a las semifinales de la Copa del Rey en la segunda y lo dejó en el undécimo puesto en el último año.

Andoni Iraola, el DT que dejó Bournemouth para llevar su estilo al Liverpool; antes, guio al ascenso a Raya Vallecano en España

Nacido cerca de San Sebastián, en el norte de España, partió a la Premier League para tomar las riendas del Bournemouth. Con él, los Cherries mejoraron su récord de puntos cada temporada, hasta terminar sextos en la última campaña de la Premier League, con 57 unidades, tres menos que Liverpool, lo que le generó una clasificación histórica para la próxima Europa League.

La gran temporada 2025-2026 de Bournemouth tiene todavía más mérito al tener en cuenta que antes del inicio perdió a tres titulares de la defensa (Dean Huijsen, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi) y en el mercado de enero vio irse a su delantero estrella, Antoine Semenyo.

Andoni Iraola, el nuevo DT de Liverpool, en su recorrida por las instalaciones en Anfield Nikki Dyer - LFC - Liverpool FC

En Liverpool dirigirá un vestuario huérfano de Salah y el francés Ibrahima Konaté, y que se verá privado por varios meses del lesionado Hugo Ekitiké, otra figura de la selección subcampeona del mundo. Uno de sus retos será encontrar la fórmula para que el sueco Alexander Isak y el alemán Florian Wirtz, fichajes estrella de la pasada temporada, recuperen su mejor versión.

Para Iraola, esta nueva etapa también supondrá entrenar por primera vez a un club que participe de la Champions League y lo hará, además, al frente de una de las entidades con más historia y estatus del fútbol europeo. Y ahora tiene la espalda de haber impulsado la reputación de Bournemouth, el discreto equipo de la costa sur que se mantuvo invicto en sus últimos 18 partidos.

A message to our supporters from the new Reds head coach ❤️ pic.twitter.com/n1eOrKm5YZ — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

El español se hace cargo de un equipo en transición, con las salidas en la pretemporada de Salah y Andy Robertson, dejando a Virgil van Dijk y Alisson Becker como los únicos jugadores que quedan del brillante equipo que Klopp llevó al título de la Champions de 2019 y al trofeo de la Premier League al año siguiente.

Más allá de que ya estaba dirigiendo en la Premier League, Iraola es el último entrenador nacido en la región vasca de España en hacerse cargo de un club de los grandes en Inglaterra, siguiendo los pasos de Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) y, más recientemente, Xabi Alonso (Chelsea).