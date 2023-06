Ángel Clemente Rojas, gloria de la historia de Boca, lanzó un polémico mensaje sobre la despedida de Juan Román Riquelme

escuchar

La fiesta de despedida de Juan Román Riquelme tuvo a los actores que pretendía el vicepresidente de Boca, aunque en las últimas horas una publicación en redes sociales dejó entrever que uno de los ídolos de Román no estuvo en la fiesta porque no le “permitieron” asistir. Ángel Clemente Rojas hizo público su fastidio y señaló que alguien le negó la posibilidad de ser parte de la última función del último gran número 10 xeneize.

“ Román querido, como me gustaría que te enteres que me hubiera encantado estar ahí con mi nieto y mi hijo. Pero hubo personas que lo impidieron. #seráseterno Gracias por tanto fútbol y gracias por darle tanto a Boca ”, publicó Rojitas en su cuenta de Twitter. Inmediatamente, se viralizó el mensaje y los hinchas de Boca se mostraron muy molestos por esta situación.

Roman querido, como me gustaría que te enteres que me hubiera encantado estar ahí con mi nieto y mi hijo. Pero hubo personas que lo impidieron.#seráseterno

Gracias por tanto fútbol y gracias por darle tanto a Boca💙💛💙 pic.twitter.com/JKrTGRUuPt — Ángel Clemente Rojas (Rojitas) (@rojitasclemente) June 28, 2023

Si bien no está claro qué fue lo que sucedió, algunas versiones indican que Rojitas habría solicitado un par de entradas, una para su nieto, que pretendía ver de cerca a Lionel Messi. Todo terminó en un enojo porque le habrían negado esas localidades, y eso provocó que el legendario futbolista tomase la determinación de no ser parte de la fiesta. Incluso, varios se sorprendieron por su ausencia, ya que el día anterior saludó, también por redes sociales, a Riquelme por su cumpleaños.

La ausencia del exdelantero, de 78 años, resulta significativa debido a la estrecha amistad y admiración mutua que comparten con Riquelme. En el pasado, Rojas llegó a afirmar que ambos ocupan un lugar destacado en el podio de los máximos ídolos del club: “Entre los grandes ídolos, yo me pongo en el podio. Acá hay una cosa que es clara: los dos máximos ídolos del club son Riquelme y Ángel Rojas . Pasa que hay muchos pibes que no me vieron jugar. Estamos ahí, cabeza a cabeza”, dijo Rojitas, que vistió la camiseta número 10 xeneize entre 1963 y 1971, período en el que ganó cinco títulos.

Al.mejor lejos, le deseo un muy Feliz cumpleaños!!! Gracias por tanto fútbol!#cumpleriquelme #felizcumple



💙💛💙 pic.twitter.com/jcG91Llyzh — Ángel Clemente Rojas (Rojitas) (@rojitasclemente) June 24, 2023

Desde que Riquelme está en la gestión de Boca, Rojitas fue varias veces a su palco en la Bombonera, ya que el vicepresidente de Boca quería rendirle un homenaje, así como lo hizo con otros grandes de la historia del club. Incluso, hay fotos juntos, en las que se los ve muy afectuosos y con una camiseta del club con el apellido del histórico delantero. Después de ese encuentro Rojitas, con su característico humor, contó: “ Román es un pibe bárbaro, yo lo amo y él me quiere mucho, pero es muy difícil hablar con él, es un chico que no habla, medio duro. Le das un mate y te dice ‘¡gracias!’ . Se la pasa todo el día con el mate y la bombilla, ¿qué vas a conversar?, ja. Pero es un fenómeno como persona, hay que conocerlo. Y ojo que cuando habla, lo hace bien”.

Riquelme, con Alberto Márcico y Ángel Clemente Rojas, en febrero de 2020, antes del encuentro que Boca jugó en la Bombonera con Atlético Tucumán

LA NACION