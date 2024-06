Ángel Di María, la última misión: el histórico de la selección afronta su despedida en la Copa América

Escuchar

ATLANTA.- “La última”. Dos palabras de boca del mejor de todos. Lo que pareció un comentario al pasar, casi balbuceado, cobró enorme significación. “La última”, dijo Lionel Messi, vestido de selección, espalda con espalda con su socio de casi dos décadas. El mundo futbolero entendió esas dos palabras expresadas casi en código. Era la última vez que Lionel Messi y Ángel Di María posarían juntos en la presentación oficial de una competencia de selecciones. Se trató de la sesión de fotos para la inminente Copa América, pero también de un recuerdo para la posteridad, porque uno de los dos viejos guerreros de la selección decidió que esta aventura en Estados Unidos sea la última de una carrera extraordinaria, un camino con varios sinsabores y amarguras, pero coronado con la gloria total. Ángel Di María encara su última misión con la camiseta celeste y blanca.

Un hombre clave, ya incluido en el cuadro de honor de todos los tiempos, con un gol en cada uno de los momentos fundamentales de la resurrección con gloria de la selección: el grito para ganarle la Copa América 2021 a Brasil en su casa; una conquista ante Italia para llevarse la Finalissima 2022 en Wembley, y la anotación en la memorable final de Qatar contra Francia. La seguidilla que fue el pasaporte al Olimpo.

“La última” es, también, la estación final para una sociedad que se construyó en aquel inolvidable equipo que ganó el oro olímpico en Beijing 2008. La que a partir de entonces permaneció inalterable durante cuatro mundiales y seis copas América. Fueron 114 partidos los que Di María compartió con Messi en la selección. Más del 80 por ciento de las veces que Fideo se puso la camiseta celeste y blanca tuvo a su lado al 10. ¡Cómo no va a ser simbólica la foto de presentación para esta última misión!

Di María es, sacando a Messi, el que más sufrió los años de oprobio por la sequía de títulos. Esas finales perdidas, las cruentas sentencias de la opinión pública. Di María ha rendido culto a la perseverancia. Su personalidad también se forjó a partir de las lágrimas que corrieron ante tanto cuestionamiento y de las lesiones que se interpusieron en momentos cruciales de la vida de selección. Ante cada obstáculo, el rosarino fue el primero en querer estar.

Ahora parece haber quedado en una nebulosa que los primeros tiempos del ciclo Scaloni flotaba en el ambiente que Di María no sería tenido en cuenta. Hubo, incluso, cortocircuitos públicos. Luego de no haber sido titular en ningún partido de la Copa América 2019, Di María no fue citado a una doble fecha de eliminatorias en 2020. Y explotó: “No tengo explicación ni tampoco me la han dado. Si es por el recambio (generacional), entonces Leo (Messi) no tendría que ir más, lo mismo Otamendi, Kun tampoco... Lo hacés con todos o no lo hacés con ninguno. Me rompo el ojete para estar en la Selección”, dijo sin filtro. “Lo aprecio y valoro, pero el equipo funcionó sin él”, le respondió el DT. En la fecha siguiente, Scaloni lo llamó. Se reunieron e hicieron las paces.

Durante el ciclo en el que se conformó la Scaloneta, Di María fue encontrando su lugar de importancia, más allá de si empezaba de titular los partidos. Sus intervenciones casi que fueron estratégicas. Incluso en la Copa América 2021, en la que comenzó el periodo de gloria, Fideo fue titular en solo dos partidos; uno de ellos, el más importante, la final contra Brasil, en la que marcó el gol del triunfo. Durante todo aquel periodo dio la sensación de que Di María no era parte importante en los planes de Scaloni. El tiempo, los goles fundamentales, la identificación de la gente fue cambiando todo. Hoy tiene el estatus de héroe.

El camino comenzó el 6 de septiembre de 2008, en un partido de eliminatorias frente a Paraguay, en el Monumental, que terminó igualado 1 a 1. Alfio Basile le dio la oportunidad directamente como titular en un equipo pesado: Abbondanzieri; Zanetti, Demichelis, Coloccini y Heinze; Cambiasso, Mascherano y Di María; Riquelme; Messi y Tévez. Era la base que había quedado de Alemania 2006 con algunos de los campeones olímpicos. Pero el encuentro ante los guaraníes, dirigidos por Tata Martino, fue incómodo. Di María salió en el entretiempo reemplazado por Kun Agüero, que marcaría el gol del empate.

Basile renunció un mes y medio más tarde y Maradona, su reemplazante, volvió a confiar en Fideo. Con Diego de DT fue titular en parte de lo que quedaba de las eliminatorias y también en Sudáfrica 2010. A partir de entonces, salvo por ocasionales lesiones, sería número fijo para los seleccionadores nacionales. Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli recurrieron a su indescifrable y explosiva gambeta.

En Brasil 2014 fue héroe y mártir de aquel subcampeonato: del gol salvador contra el duro Suiza al desgarro que lo dejó afuera de los dos partidos más importantes. En la Copa América de 2015, el sueño se frustró en el minuto 29 de la final contra Chile, y padeció lesionado y desde el banco como se perdía por penales. Al año siguiente, en la Copa América Centenario, se lesionó en el primer tiempo del segundo partido, ante Panamá. Pudo volver recién para la final, maltrecho y sin ritmo, pero no le alcanzó: otra vez Argentina perdió en los penales ante Chile.

En Rusia 2018 fue víctima de la desorientación de Sampaoli. Titular en el debut ante Islandia, sin minutos en la debacle ante Croacia y autor de un golazo en octavos ante Francia, que no alcanzó para estirar un proceso penoso.

La era Scaloni, con sus idas y vueltas, terminó encumbrándolo. Hasta quedaron en el recuerdo las lesiones musculares, que muchos atribuían al estrés mental en situaciones decisivas. Di María disfrutó a la par de Messi los últimos años de este proceso, que coincidieron con un recambio generacional que contribuyó de manera crucial para que los dos históricos terminaran sus años de selección con la gloria que merecían. Messi dice tener hilo en el carretel como para animarse al 2026. Con 140 partidos, 31 goles y 31 asistencias, Fideo puso esta Copa América como mojón final. La última.