Ángel Di María pone el hombro en una Juventus que es un gigante con pies de barro, en el que a Fideo no le queda mucho tiempo

Ángel Di María dio muchas vueltas antes de darle el sí a Juventus, que lo fue a buscar a principios de temporada, apenas supo que Paris Saint Germain no le renovaría el contrato. Fideo esperó alguna propuesta en concreto de Barcelona que nunca le llegó. Finalmente, se decidió por la Vecchia Signora, que tenía sus atractivos: llegar al Mundial en uno de los clubes más importantes de Europa, disputar la Champions League y pelear por el scudetto, que en los dos años anteriores se quedaron en Milán: Inter y Milan.

Seis meses después, Di María se siente parte de un gigante con pies de barro. La Champions League ya es historia y la lucha por el título de liga se transformó en un Himalaya de un día al otro. Juventus se acostó el viernes último en el tercer puesto de la Serie A, junto a Inter, y se levantó el sábado en la décima ubicación, al lado de Monza, por el descuento de 15 puntos que recibió de sanción.

Juventus salió a jugar frente a Atalanta en Turín bajo el estado de consternación en que quedó sumida tras ser sancionada por alterar sus cuentas, creando plusvalías ficticias en las compraventa de futbolistas. Como club que cotiza en bolsa, fraguó sus cuentas para capitalizar sus acciones. El castigo también descabezó la conducción del club, con suspensiones que van desde los 8 hasta los 30 meses para los principales directivos, incluidos el expresidente Andrea Agnelli, que había renunciando hace poco, seguramente previendo lo que se venía, y el exdirector deportivo y ex jugador del club Pavel Nedved.

Puertas adentro del club, entre los que quedaron, se creó un ambiente de resistencia y unión. Salir a poner el pecho, que en el caso de los jugadores es rendir en el nivel que lo hizo Di María en el trepidante 3-3 contra el siempre ambicioso Atalanta de Gian Piero Gasperini. El rosarino no viene ocupando las bandas; se ubica en posiciones más centradas, como una media-punta, detrás del primer delantero, que este domingo fue Arkadiuz Milik, mientras se recupera Dusan Vlahovic. Di María intervino en la mayoría de los ataques, astuto para buscar los espacios y desnivelar con pases o cambios de ritmo.

Flojo de papeles en sus estados contables, Juventus tampoco contó con las manos firmes de Wojciech Szczesny para evitar que Atalanta se pusiera rápidamente en ventaja, a los cuatro minutos del primer tiempo. El arquero polaco opuso una débil resistencia al remate de Ademola Lookman; la pelota se le filtró por un costado. En el resto del partido, muy poca seguridad dio la defensa, con una línea de tres integrada por dos laterales: Danilo y Alex Sandro. Una temeridad que hizo sufrir mucho al equipo de Allegri.

En desventaja, el aporte de Di María se hizo más importante. Marcó el 1-1 con un penal, luego de que lo corriera al árbitro desde atrás -llegó a tironearla la camiseta- para protestarle el foul del penal, que finalmente fue sancionado por el VAR. Con un pase de taco asistió la proyección de Fagioli para el 2-1 de Milik. Y en el definitivo 3-3 puso en juego un tiro libre con un toque para Danilo, que definió con un remate frontal por debajo de la barrera.

Di María suma tres goles en la Serie A, es el jugador de Juventus que más ocasiones de gol creó y el segundo en cantidad de remates al arco. El argentino Juan Musso, arquero de Atalanta, le contuvo un par. Exhausto, fue reemplazado a los 27 minutos del segundo tiempo.

Di María firmó contrato solo por un año. Ya era complicado que se quedara antes de la bomba de la sanción que le explotó a Juventus, que seguramente llevará adelante una reformulación del plantel, con la promoción de varios jóvenes. Después de junio, seguramente el futuro de Di María estará en otro lado, que por ahora no se puede precisar.

Lo mismo ocurrirá con Leandro Paredes –estuvo en el banco y no ingresó–, que está en préstamo. Volverá a Paris Saint-Germain y deberá sentarse a conversar sobre su próximo destino. El juvenil Matías Soulé (19 años), con contrato hasta 2026, seguramente formará parte del próximo proyecto de Juventus.

Como nuevo presidente asumió Gianluca Ferrero, autor de un discurso reivindicativo: “Debemos estar unidos ante la injusticia. Hoy, más que nunca, representamos a millones de aficionados en todo el mundo. Todos debemos cumplir con nuestro deber”. En el mismo sentido se expresó el flamante director general, Maurizio Scanavino: “La sentencia es injusta. Apelaremos al CONI [Comité Olímpico Italiano]. Tenemos posiciones y motivaciones muy claras. La justicia federal también puede comportarse en modo injusto. Hoy le sucedió a la Juventus y mañana a otro equipo”.

Juventus tiene el recurso de la apelación, que no admite una rebaja de la sanción: es confirmada o anulada. De todas maneras, las pruebas son bastantes concluyentes como para que la Vecchia Signora se vaya acostumbrando a la poda de puntos. El fiscal Giuseppe Chiné pretendía una condena más dura; durante la última audiencia pidió el descenso de categoría, circunstancia por la que Juventus ya pasó en 2006, cuando se comprobó que sobornó árbitros durante varias temporadas. Según el funcionario judicial, la Serie A quedó desvirtuada porque Juventus reforzó su plantel mediante plusvalías adulteradas.

Con un campeonato en curso, en la historia del calcio solo hubo un castigo mayor al recibido por Juventus: en la temporada 1959/60, Genoa sufrió la quinta de 18 puntos. El descenso de Juventus en 2006 fue decretado con el curso finalizado.

Las sospechas apuntan a que Juventus no es el único que realiza este tipo de enjuagues económicos con las transferencias. El fiscal Chiné solicitará a la fiscalía de Nápoles los documentos por presunta falsa contabilidad del presidente de Napoli, Aurelio Di Laurentiis, y demás dirigentes, en la contratación del delantero Victor Osimhen desde Lille. El nigeriano es el goleador del calcio, con 13 tantos. Y fuera de Italia también están bajo observación otros clubes importantes de Europa por la misma maniobra, aunque difícilmente se vaya a fondo como ocurrió con el equipo que obtuvo más scudettos.

El director técnico Massimiliano Allegri se mostró dispuesto a poner el hombro: “Soy y seguiré siendo el entrenador de Juventus. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos y de donde estamos. En los momentos difíciles tenemos que asumir la responsabilidad de hacerlo bien. Habrá que intentar dar lo mejor de nosotros. Está el campeonato con 60 puntos disponibles, la Europa League y la Copa Italia”.

El delantero Vlahovic también dejó en claro su compromiso: “No tenemos miedo por unos puntos menos en la clasificación. No tenemos miedo de arremangarnos. No tenemos miedo de nuestros rivales. No debemos tener miedo de nada. Hay que levantarme más fuerte que antes. Esto somos nosotros, esto es la Juventus”.

Si no se clasifica para la próxima Champions League, Juventus sufrirá un perjuicio económico porque dejará de ingresar 53 millones de euros. Aun consiguiendo el pasaje, está latente la posibilidad de que la UEFA la excluya porque sus maniobras transgredieron el Fair Play financiero. En la actual Champions, Juventus finalizó tercera en su grupo y pasó a la Europa League, en la que se medirá con Nantes por los 16os de final. La nueva realidad de Juventus es mucho más sombría de la que imaginaba a principios de temporada.