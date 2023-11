escuchar

Con un sentido mensaje acompañado de varias imágenes, Ángel Di María se despidió de su participación en las eliminatorias sudamericanas con la selección argentina. Ante Brasil, Fideo disputó los últimos minutos con la camiseta albiceleste. Es que, el jugador de Benfica contó en octubre que, tras la participación en la Copa América 2024, que se jugará en Estados Unidos el próximo año, no volverá a vestir la camiseta de Argentina.

“Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la selección y me gustaría, estoy haciendo todo para poder estar”, había dicho el delantero en una entrevista radial un mes atrás. Hace algunos días, dio los motivos de esta “difícil decisión”. “Hay una nueva generación que viene atrás. Voy a tener 36 años para esta Copa América y, aunque sé que podría seguir estando, siento que también estoy quitando la posibilidad a los chicos que vienen detrás, que tienen un gran potencial y merecen estar. Es el momento indicado para dar ese paso al costado”.

Ángel Di María se despidió de las eliminatorias Aníbal Greco - LA NACIÓN

Con imágenes de los festejos por el triunfo ante Brasil, sobre los hombros de Leandro Paredes, saludando al público argentino en el Maracaná y con una mano en el corazón mostrándose agradecido, Di María escribió en su perfil de Instagram el mensaje de despedida de las eliminatorias: “Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy. Lastimosamente no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese mal trato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna. La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo. Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina carajo!”, cerró.

La respuesta de sus compañeros

Varios compañeros de la selección le respondieron en su publicación. Algunos de ellos fueron Paulo Dybala: “Sos enorme fide”; Leandro Paredes: “Gracias por absolutamente todo amigo mío te amo”; Giovani Lo Celso: “Fideo no se va”; y Nicolás Tagliafico: “Gracias fide!! por todo y para siempre”.

Vale destacar que ante Brasil fue el último partido de las eliminatorias que jugó la selección argentina de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. En 2024 el equipo de Lionel Scaloni disputará partidos amistosos previos a la Copa Améria, que se disputará entre el 20 junio y el 14 de julio. Reién en septiembre la Argentina volverá a disputar la doble fecha de eliminatorias en el mes de septiembre que serán ante Chile, como local, y frente a Colombia, de visitante.

Ángel Di María con la Copa América NELSON ALMEIDA - AFP

Hasta el momento, Ángel Di María vistió la casaca de la selección mayor de la Argentina en 136 partidos, anotó 29 goles y dio 11 asistencias. Debutó con 20 años el 6 de septiembre del año 2008, bajo la conducción de Alfio Basile, en el empate 1 a 1 frente a Paraguay, en el estadio Monumental, en un duelo de eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Con la Albiceleste ganó la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 -disputada en Londres ante Italia- y el Mundial de Qatar 2022. Además, obtuvo una medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

