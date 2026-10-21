Ángel Romero cruzó a un futbolista de Vasco por una foto con el escudo de Boca: “Hay que respetar la camiseta”

Un vez terminado el partido en Río de Janeiro con el que Boca consiguió el pase a la final de la Copa Sudamericana tras vencer por 3 a 1 a Vasco da Gama, se vivió un momento de tensión cuando un grupo de jugadores xeneizes, liderados por Ángel Romero le reclamaron a los futbolistas del cuadro brasileño por una publicación que circuló en la semana en la que se veía a uno de ellos partiendo el escudo del club argentino.

Tras el partido de ida, en el que Vasco ganó 1-0 en la Bombonera, el futbolista brasileño Thiago Mendes publicó una imagen en Instagram realizada con inteligencia artificial en la que simulaba romper el escudo de Boca. El posteo se viralizó en redes sociales y causó críticas por parte de la afición azul y oro. Si bien el volante borró la foto y pidió disculpas, en el Xeneize no perdonaron su acción.

Fue luego el pitazo final que varios jugadores de Boca interceptaron a Mendes para reclamarle por la burla. “Rompelo ahora, dale. La con... de tu madre”, le gritó el paraguayo Romero, en referencia a la imagen, mientras otros futbolistas de Vasco da Gama lo empujaban.

"RASGA AGORA" 😱 O Romero cobrou o Thiago Mendes após o jogo e o clima esquentou! Após a vitória do Vasco no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors, o volante do Cruzmaltino republicou uma arte em que ele aparecia rasganto o escudo do clube argentino.… pic.twitter.com/EpKXR10bD0 — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) October 21, 2026

En un clima de alta tensión, los jugadores fueron separados. Entre los que intervinieron para cesar la discusión estuvo el de DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena. Tras ello, el plantel de Boca se acercó hacia la grada donde estaban sus hinchas para celebrar, mientras que los del equipo local volvieron al vestuario.

Ya en zona mixta, Romero fue consultado sobre este tema y explicó: “Hay que respetar la camiseta; no solo la de Boca, hay que respetar cualquier camiseta. Pero sobre todo la de Boca que tiene una historia muy grande. Se trata de un jugador profesional y eso no debe ocurrir”.

El cruce entre Flores y Thiago Mendes

Sin embargo, los cruces no terminaron allí. Minutos más tarde, el juvenil surgido en Casa Amarilla Leonel Flores publicó en sus redes sociales una imagen similar a la que había subido Mendes la semana pasada, pero esta vez aparecía él rompiendo el escudo del equipo carioca.

Tras ello, el delantero de 19 años borró el posteo, pero su publicación no pasó inadvertida. En conferencia de prensa, Arruabarrena fue consultado sobre los sucedido y dejó en claro que no estaba de acuerdo con lo realizado por Flores. “Al venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito”, dijo el entrenador.

El video viral de Flores

Días atrás, el juvenil había estado en el centro de la polémica por un video que publicó el 14 de octubre una usuaria de X que se identifica como Agos (@WeLoveThatShit_). En la grabación se ve a Flores participando de una videollamada junto con su compañero de equipo Ayrton Costa y una mujer. Las imágenes trascendieron después de la derrota de Boca ante Vasco da Gama, lo que generó malestar en el conjunto porteño.

Los jugadores de Boca celebran la victoria ante Vasco da Gama MAURO PIMENTEL - AFP

Un día después, la usuaria explicó que la charla se había producido durante un stream realizado a través de OmeTV. Su referencia temporal apuntaría al 8 de octubre, antes del encuentro con el equipo brasileño. Ese mismo día, compartió una publicación de Flores con su novia y la usuaria de X escribió: “Son de manual”.

Después de la polémica, tras la victoria del Xeneize ante Talleres en la Bombonera el pasado viernes, Flores expresó: “Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso que es extrafutbolístico. Es algo que no se hace. Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron. También le quería pedir disculpas públicamente a mi novia, porque esas cosas no se hacen”.

“Quería hacerlo público para que todos sepan que estoy más metido que nunca acá en el club y quiero lo mejor para Boca”, indicó y aseguró que tuvo una conversación con sus compañeros, aunque no precisó detalles.