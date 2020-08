Agustín Almendra, de 20 años; el mediocampista, en algún momento cotizado muy alto con miras a Europa, ahora es suplente y está contagiado de coronavirus. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Con la autorización para volver a entrenarse en grupos siguiendo un protocolo, y con la obligación de hacer exámenes a los protagonistas según ese protocolo, empezaron a revelarse casos de coronavirus en el fútbol. Este sábado a la noche trascendieron algunos en clubes importantes, como Boca e Independiente. Ya se conocía de uno de River y otro del Rojo, y ahora aparecieron dos de Vélez y tres en Banfield.

Cerrando el sábado se supo que Agustín Almendra, joven mediocampista boquense que en algún momento apuntaba como para ser vendido a un club europeo por una fortuna y después quedó relegado, está contagiado, pero asintomático. Por lo pronto, el volante de 20 años queda aislado y no puede comenzar la pretemporada con sus compañeros hasta que un nuevo testeo descarte la presencia del virus. Boca lo informó por Twitter un rato después de que trascendiera la novedad.

A su vez, Independiente oficializó por la misma red social que Fabricio Bustos tiene Covid-19, también sin síntomas. El defensor de 24 años fue evaluado con un PCR (examen de mejor calidad que los chinos que compró la Asociación del Fútbol Argentino para clubes del ascenso) y está confinado en su vivienda. Los demás integrantes del plantel están sanos y este lunes pondrán en marcha la preparación. En el club rojo se había manifestado un primer caso un par de días antes: Mauro Molina, delantero de 21 años.

Ricardo Álvarez, de 32 años, es uno de los dos contagiados en Vélez. Crédito: twitter

También Vélez presenta dos resultados positivos. En su caso, de jugadores destacados: Ricardo Álvarez, de 32 años y ex futbolista de Inter, de Italia, y Thiago Almada, de 19, una de las joyas juveniles del club de Liniers. Las muestras de ambos fueron tomadas unos días en la misma semana, pero no habían sido reveladas por Vélez. Ahora, Álvarez y Almada, que también están aislados y no presentan signos de la enfermedad, aguardan que pase el tiempo necesario para someterse a nuevos exámenes.

Thiago Almada, uno de los jugadores de más alta proyección en el Fortín, no podrá comenzar este lunes la pretemporada con sus compañeros; la mayoría de los nuevos contagiados es muy joven. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Pero el récord del día fue de Banfield, con tres jugadores infectados de coronavirus según los estudios efectuados el viernes. Se trata de Nicolás Linares, mediocampista de 24 años; Franco Quinteros, también volante, de 21, y Federico Torres, defensor de 21 años.

Más temprano este sábado se había conocido un resultado positivo de Covid-19 en River, el de Ezequiel Centurión, de 23 años, habitual arquero titular en el equipo de la reserva. En las mismas condiciones que sus colegas: sin síntomas y ya confinado.

Del recuento de los siete nuevos contagiados anunciados por la noche más el difundido por la tarde surge una característica común en la gran mayoría: la juventud. Salvo Ricky Álvarez, ninguno supera los 24 años de edad, y muchos están alrededor de los 20, apenas.