Argentina - Canadá: Lionel Messi consiguió su primer gol en la Copa América

Tardó, sí. Recién en una semifinal. Pero la Copa América Estados Unidos no se habrá quedado sin goles de Lionel Messi, el hombre que sostiene comercialmente al torneo una vez eliminados el local y Estados Unidos. En su quinto partido en el certamen, el capitán anotó el segundo tanto de Argentina vs. Canadá en East Rutherford. Con suspenso.

¿Qué pasó? No quedó claro si el gol sería validado, porque en seguida el árbitro Piero Maza miró a un juez de línea e hizo un gesto de espera: había que revisar en el VAR una posible posición fuera del juego del número 10. El zurdo había armado un ataque por la derecha junto a Rodrigo De Paul, y el mediocampista había centrado hacia atrás. Alexis Mac Allister se pasó de largo y la pelota no llegó a Messi porque el canadiense Ismael Koné se interpuso, pero tras el desvío le quedó disponible a Enzo Fernández, que remató. Camino al arco, la conectó Messi. Muy solo, justo delante del arquero Maxime Crépeau.

¡DOBLETE DE ARGENTINA!



A los 51', Messi desvió el remate de Enzo Fernández y puso el 2-0 ante #Canadá. #CopaAmérica pic.twitter.com/R4W8fNJ8OZ — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2024

Una situación rara, porque Lionel estaba en el área chica. Tan aislado que generó sospechas. Pero las repeticiones no dan lugar a dudas: Derek Cornelius, que había salido a la caza de De Paul en su desborde, se quedó pasivo, no avanzó a tiempo y habilitó a todos. Cuando se dio cuenta, era muy tarde: Messi tocó el balón, no de lleno, pero lo suficiente como para Crépeau no tuviera chances de evitar el 0-2.

"¿FUE OFFSIDE?"



Así miraron la repetición del gol de Messi los suplentes de Argentina, a la espera de la confirmación del VAR. pic.twitter.com/s5LMEYYUNR — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2024

No fue de los más lucidos en su carrera en el seleccionado, pero el gol siguió sumando en las estadísticas del capitán: es el 109.

LA NACION