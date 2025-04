Mundial de Clubes: la FIFA entrena a los árbitros para “que lleguen listos y que no sean protagonistas”, y les pone cámaras

No hay margen de error. No, por tratarse de un Mundial. Y mucho menos porque será el primero de la historia con este formato. Del 14 de junio al 13 de julio, Estados Unidos será sede de una experiencia inédita: el Mundial de Clubes FIFA™ con 32 equipos, al estilo Copa del Mundo de selecciones. Participarán los campeones continentales y varios de los mejores clubes del mundo. Pero, como en todo torneo, habrá otro equipo clave que no buscará levantar el trofeo, aunque tendrá una responsabilidad igual de grande: los árbitros.

Para llegar de la mejor manera, la FIFA ya se puso en marcha. Organizó una serie de seminarios de preparación para los jueces que participarán del certamen. Fueron encuentros intensivos, presenciales, y separados por región.

Primero fue Dubái, donde intervinieron los árbitros de Asia (AFC), África (CAF) y Oceanía (OFC). Después, Buenos Aires recibió a los de Sudamérica (CONMEBOL) y Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf). Finalmente, Zúrich cerró el ciclo con los árbitros de la UEFA, del 31 de marzo al 4 de abril. ¿El objetivo? Que lleguen listos. Y que no sean protagonistas.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA

“El Mundial de Clubes será una competición interesantísima”, aseguró Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. “Por primera vez se enfrentarán los mejores clubes de todos los rincones del mundo. Eso implica una responsabilidad extra. Queremos que los árbitros estén en las mejores condiciones posibles”, agregó el exárbitro italiano.

La frase no sorprende. Collina lleva años repitiendo el mismo concepto: el arbitraje es clave. Aunque, claro, cuanto menos se note, mejor. Por eso también hablaron de esto en los seminarios. De pasar inadvertidos.

“No hay que ver al árbitro. Hay que ver fútbol”, repitió Massimo Busacca, director del Departamento de Arbitraje de la FIFA. “Un buen árbitro es invisible. Pero si tiene que intervenir, debe estar preparado”.

Además de la preparación física y táctica, los árbitros deberán adaptarse a varias novedades que se implementarán en este torneo. Una de las más llamativas será la prueba de cámaras corporales en los jueces principales. Una idea aprobada por el IFAB que buscará dos cosas: formar a los árbitros con una nueva herramienta y mostrarle al público cómo ve el partido quien tiene el silbato. Cualquier parecido con lo que puede verse en un videojuego de fútbol no es casualidad.

Los arqueros tendrán 8 segundos para soltar la pelota de sus manos en el área; una regla que ya se puso en práctica en Libertadores y Sudamericana JUSTIN TALLIS - AFP

Otra novedad importante: la incorporación de las nuevas reglas que limitan la pérdida de tiempo por parte de los arqueros. A partir del 1º de marzo, el IFAB aprobó cambios que exigen a los arqueros acelerar la reanudación del juego. Si bien la FIFA aprovechará el Mundial para ponerlos a prueba en la cancha, Conmebol se adelantó y ya lo puso en práctica en Libertadores y Sudamericana.

El equipo invisible

Mientras las grandes figuras de los clubes más poderosos del planeta se preparan para competir, los árbitros también tienen lo suyo. Y no es menor. No solo tienen que entrenarse, estudiar y mantenerse en forma. También deben leer el juego, anticipar jugadas, y comunicarse con los jugadores y asistentes de forma eficiente.

“La clave está en entender el juego. En leer lo que va a pasar antes de que pase”, explicó Busacca. “No son los jugadores los que deben entendernos a nosotros. Somos nosotros los que debemos entenderlos a ellos”.

Por eso, la FIFA hace un seguimiento personalizado de cada árbitro. Analiza su rendimiento en ligas locales, torneos internacionales, y controla su estado físico y emocional. Todo con un único objetivo: que lleguen bien. Y que, en el mejor de los casos, no se hable de ellos.

El torneo se jugará en distintas ciudades de Estados Unidos. Además de boca y River, los representantes argentinos, participarán equipos como Real Madrid, Manchester City, Inter Miami, Palmeiras y PSG, entre otros. Pero no solo será una experiencia nueva para ellos. También lo será para quienes deban impartir justicia.

“Es un privilegio para los árbitros estar en la primera edición de este Mundial”, afirmó Collina. “Estoy seguro de que todos están felices de ser parte”. Y sí. Será una experiencia histórica para todos. Pero también será un examen. Uno que, si todo sale bien, pocos recordarán.

LA NACION