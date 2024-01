escuchar

Chile no estará en París 2024 y llegará a 24 años sin decir presente en el fútbol olímpico. El 5-0 que le propinó Argentina, dirigida por Javier Mascherano, implicó la eliminación del conjunto trasandino del Preolímpico que se disputa en Venezuela. Más allá de la goleada, tanto el entrenador Nicolás Córdova como Arturo Vidal, mito viviente del otro lado de la cordillera, explotaron contra el árbitro del partido, el venezolano Alexis Herrera. El Rey, que este año regresará a su país para vestir la camiseta de Colo Colo, no tuvo piedad: “Ladrón”, escribió en su cuenta de Instagram.

A los nueve minutos del segundo tiempo, una jugada terminó por decantar el resultado en favor del equipo albiceleste y provocó la ira de Vidal. Fue el penal que Herrera sancionó a favor de la Argentina por un supuesto empujón de Matías Vázquez sobre Juan Nardoni, futbolista de Racing que ayer se destacó como lateral izquierdo. “Este cu... siempre nos cag... ladrón” , explotó el Rey en Instagram. Después de que Thiago Almada convirtiera el disparo desde los doce pasos, Vidal continuó con su crítica: “Te faltó solo celebrar el gol we... malo” . Todo quedó registrado en su perfil.

Tras la derrota y la eliminación, el entrenador trasandino, Nicolás Córdova, optó por guardarse las críticas por temor a represalias. Su disconformidad con el trabajo de Herrera quedó clara: “ Si digo lo que pienso me pueden sancionar . No voy a hablar del arbitraje pido disculpas, es mejor que no hable”, se sinceró el DT de la Rojita. Sin embargo, sí se refirió al partido y lanzó una advertencia para el futuro: “Nos pesó el desgaste del partido con Uruguay, lamentablemente no estamos acostumbrados a jugar a esa intensidad y recuperar cada tres días. Es un tema país y es algo que debemos trabajar a través de todos, no yo, todos los que participan de nuestro fútbol juvenil”, agregó Córdoba, citado por el diario El Mercurio.

El mediocampista Vicente Pizarro también aportó lo suyo, desde la bronca por el penal sancionado a favor de la Argentina: “Con Uruguay fuimos ordenados, no nos desesperamos, pese a ir 0-0, ahora después del penal, que para todos es muy dudoso, nos desordenamos y perdimos el equilibrio que nos había ayudado a ganar el partido anterior, y no supimos responder. Estamos muy dolidos, porque el objetivo era pasar de fase. No supimos responder en el segundo tiempo”.

La bronca por la “burla” de Chiqui Tapia

Consumada la eliminación del Preolímpico, la prensa chilena se molestó por una cuestión extrafutbolística. Se trató de una publicación del presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier, en la que aparece una foto suya con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Santiago Castro, delantero de la Sub 23 argentina y autor de un gol ante los trasandinos. Junto a ellos, otros dos allegados a la delegación argentina. Los cuatro, con una mano abierta que remite a los cinco goles que el equipo dirigido por Javier Mascherano le convirtió a Chile. “Clasificados a fase final” , dice la historia publicada en Instagram, que fue repetida por el propio Castro.

Claudio "Chiqui" Tapia, Preolímpico Sub 23, Javier Méndez Cartier, Santiago Castro instagram.com/stories/jmendezcartier

El medio Redgol ironizó sobre la publicación que involucra a Tapia: “Chiqui Tapia le dedica una provocadora manita a Chile: polémica del “serio” presidente de la AFA” , tituló. Y añadió: “El presidente de la AFA mostró toda su categoría de dirigente serio y le dedicó una manita a la selección chilena, esto tras la goleada 5-0 de Argentina a La Roja en el Torneo Preolímpico”. Tapia, sin embargo, no publicó la foto ni en su perfil de X (antes Twitter) ni en el de Instagram.

La prensa chilena habla de “papelón” y “humillación”

“Papelón de Chile Sub 23″, titula el diario La Tercera en su edición online. Y agrega, desde su primer párrafo: “El sueño de llegar a París 2024 se acabó de la peor manera. La selección chilena Sub 23 sucumbió ante Argentina, en la mala cancha del Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. Una caída 5-0 tan holgada como dolorosa, que saca de carrera a los nacionales del Preolímpico”. Tras la crónica de la goleada, la conclusión remite al comienzo: “Chile se despide de la ilusión de llegar a los Juegos Olímpicos de la manera más fea: con un papelón en la cancha”.

Bio Bio Deportes, por su parte, también editorializa: “La Roja se despide de París 2024: Argentina humilla a Chile con inapelable goleada en el Preolímpico”. Además, recoge testimonios de los hinchas tras la derrota por goleada: “Nefasto” y “se tiene que ir” son algunas de las conclusiones que sacaron. Otro hincha habló de “fracaso total”. Chile afronta una renovación casi total de los cuerpos técnicos de sus seleccionados: contrató al argentino Ricardo Gareca para intentar clasificar a la Roja al Mundial de 2026 y se espera que el Tigre también tenga influencia en las juveniles.

LA NACION