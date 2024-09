Argentina - Chile, en vivo, por las eliminatorias sudamericanas

Escuchar

20.30 Equipos confirmados

Lionel Scaloni eligió a los siguientes futbolistas para medirse ante Chile: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás González; Julián Alvarez y Lautaro Martínez. Ezequiel Fernández, Barco, Valentín Carboni, Juan Musso y Giuliano Simeone se quedaron afuera del banco de suplentes.

Por su parte, Ricardo Gareca dispuso la siguiente formación para visitar a la Argentina: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz y Thomas Galdames; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez y Darío Osorio; Eduardo Vargas y Víctor Dávila.

Los elegidos por Ricardo Gareca para enfrentar a Argentina por la Fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas.

20.18 La entrada en calor

Primero ingresaron los arqueros de Chile y luego se metió Emiliano Martínez al arco que da al Río de la Plata para realizar los ejercicios precompetitivos. El arquero, que se dejó puesta la camiseta del homenaje a Di María fue muy ovacionado por todo el público.

Dibu Martínez en la entrada en calor Marcos Brindicci

Más atrás, se metieron todos los futbolistas, que también recibieron la ovación de la gente que de a poco va llegando al estadio Monumental. Los jugadores de la Roja, recibieron los silbidos de los argentinos, pero la ovación de sus hinchas ubicados en un sector de la Centenario alta.

20.12 La palabra de Di María

“La verdad es que es difícil hablar, tengo muchos sentimientos por dentro, primero que nada quiero agradecer a toda la gente que trabaja en la AFA. Fueron 16 años con ellos, toda mi carreras. Viví cosas difíciles con ellos y al final tuve muchas alegrías con ellos, que estuvieron al lado, apoyando, con buena cara. Para ellos el primer agradecimiento por lo que hicieron por mí y por los chicos que pasaron”.

Ángel Di María junto a sus compañeros Marcos Brindicci

“No quiero olvidarme de todos los entrenadores, compañeros que pasaron porque tuve la posibilidad de jugar con varias generaciones y grande jugadores al lado con los que tuvimos la mala suerte de no ganar, a ellos les quiero agradecer. No puedo olvidarme de los que están acá, gracias a ellos me estoy yendo de esta manera, con este cariño, agradecerles eternamente, también al técnico, cuerpo técnico, médicos, staff, gracias a todos. Ahora soy un hincha más y los voy a estar apoyando a todos”.

“Por último, a mi familia por el cariño que me dieron estos años cuando las cosas no salían: mi viejo, hermanas, familia de mi mujer, agradecidos por todo lo que me apoyaron y se bancaron hasta tener estas alegrías. Y a la persona más importante de mi vida y las dos preciosuras que estuvieron al lado mío lucharon por mí, no dejaron nada, les quiero agradecer eternamente. Muchísimas gracias a todos, ahora estaré del lado de ustedes”.

De la mano de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, Di María recibió una réplica de la última Copa América que ganó con la selección Santiago Filipuzzi

20.05 El agasajo a Ángel

Las luces de apagaron y un video comenzó a mostrarse en la pantalla gigante de la cancha de River, con imágenes de Di María con la camiseta de la selección en muchos de sus momentos. De fondo, la voz en off de una de sus hijas. Tras las palabras, Lionel Messi apareció en la pantalla para dejarle un video grabado a quien fue su compañero en la selección Argentina durante muchos años.

El momento más emotivo llegó. Ángel Fabián Di María le dice a la Selección Argentina y su familia le dedicó una carta repasando su carrera futbolística que quedará marcada PARA SIEMPRE.

Luego de toda la emoción del video y la palabra de Messi, la gente comenzó a cantar por Di María: “Fideo, Fideo, Fideo”. Luego, el jugador de Benfica entró al campo de juego con la familia. Una vez parado en el círculo central, Abel Pintos le cantó una canción. Durante el tema, todos los futbolistas convocados por Scaloni entraron al campo de juego a saludarlo.

19.55 Comienza el homenaje

Con la conducción de Sergio Goycochea, que está hablando desde el mediocampo del Monumental, empieza el homenaje a Ángel Di María, que se retiró de la selección Argentina tras ganar la Copa América.

19.45 Se empieza a palpitar

Los preparadores físicos del seleccionado argentino ingresaron al terreno de juego del Monumental a preparar todo para la entrada en calor. Además, al mismo tiempo se metieron algunos futbolistas del selección chilena que fueron abucheados por los fanáticos argentinos, pero ovacionados por los hinchas chilenos que completan un sector de la tribuna Centenario alta.

19.40 No habrá estadio lleno

El Monumental es el estadio de mayor capacidad de Sudamérica, pero tendrá aforo reducido para el partido con Chile, lo cual se suma a que las entradas no se agotaron. El motivo de la clausura es un castigo de FIFA por “cantos racistas u homofóbicos” en los encuentros con Ecuador (en la cancha de River) y Uruguay (en la de Boca) en el inicio de la clasificación para el Mundial. El organismo del fútbol mundial aplicó a AFA una multa y dispuso el “cierre parcial” del estadio donde la selección actuara como local en su siguiente compromiso. Las tribunas cabeceras que más cerca están del campo de juego, estarán totalmente vacías.

Desde la conducción del fútbol argentino se intentó suavizar esa sanción, pero el pedido no tuvo éxito, porque AFA ya tenía una “sanción de clausura en suspenso” desde las eliminatorias pasadas y había sido apercibida por cantos racistas. En aquel momento logró dejar sin efecto la clausura parcial del estadio y en su lugar colocó detrás de los arcos banderas contra el racismo y la discriminación. En definitiva, el Monumental tendrá este jueves alrededor de un 25% menos de capacidad que en un partido normal.

Otra de las situaciones por las que el estadio no estará repleto es por el alto valor del precio de las entradas, que se suman a otros gastos: Centenario Media, Sívori Media y San Martín Alta a $113.400; San Martín Baja a $210.000, y la Media a $220.500. La Centenario Alta, en tanto, será exclusiva para los hinchas chilenos ($183.750). Esos números, claro, no incluyen el estacionamiento, el combustible, peajes, comida (el partido empezará a las 21) y otros gastos que van más allá del valor de la entrada.

Los niños presentes en el Monumental que tendrá vacías sus dos tribunas cabeceras Marcos Brindicci

19.35 Un árbitro envuelto en una polémica

El venezolano Jesús Valenzuela será árbitro principal del partido entre la Argentina y Chile. El juez de 40 años ya dirigió en varias ocasiones a la Albiceleste, pero uno de esos encuentros quedó marcado por una gran polémica.

El nacido en Portuguesa debutó como juez profesional en 2011, se convirtió en árbitro de FIFA en 2015, y la de este jueves será la séptima ocasión en la que dirigirá a la Argentina en un encuentro oficial como árbitro principal. La primera vez fue en marzo de 2016, cuando la selección se enfrentó a Bolivia y lo venció 2-0 por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

El venezolano Jesus Valenzuela durante el partido entre Brasil y Colombia, de la Copa América 2024 EZRA SHAW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La segunda fue la más polémica de todas, a pesar de que en aquella oportunidad Valenzuela estuvo encargado del VAR. En la semifinal de la Copa América 2019, Argentina perdió 2-0 contra Brasil pero en el segundo tiempo el referí no llamó al árbitro de campo para revisar los supuestos penales contra Sergio Agüero y Nicolás Otamendi que pudieron haber cambiado la historia. Vale recordar que el juez encargado de aquel encuentro del 2 de julio de 2019 fue el ecuatoriano Roddy Zambrano.

La última vez que Valenzuela dirigió a la Argentina fue en la Copa América de Estados Unidos 2024, en el duelo en el que el equipo de Scaloni venció por 2-0 a Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la primera fecha del Grupo A en el duelo que inauguró el certamen.

19.25 Un homenaje a Fideo

“Los esperamos a las 19.45 para vivirlo juntos”, escribieron desde las redes de AFA junto a la publicación de un video, adelantando que este jueves en el Monumental, habrá un homenaje a Ángel Di María. Recibirá un reconocimiento junto a su familia y se proyectará un video con, entre otras cosas, sus mejores momentos en la selección, desde sus goles hasta los títulos. Además, no se descarta que tenga una participación Lionel Messi, que también está ausente en la convocatoria por lesión. Posteriormente, hablará a través de un micrófono para el público presente.

Los esperamos a las 19.45 para vivirlo juntos

19.15 La cábala de siempre

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul pisaron el terreno de juego del estadio Monumental para llevar a cabo el ritual de los caramelos. Ovacionados por el público, que les gritó “¡Dale campeón!”, los dos futbolistas saludaron a los fanáticos que se de a poco van colmando las tribunas.

Rodrigo De Paul junto a su hija, en el terreno de juego del Minumental Marcos Brindicci

19.10 La selección ya está en el estadio

El micro que salió desde el predio Lionel Messi llegó al Monumental y ya se metió en los vestuarios. La pantalla gigante mostró uno por uno a las figuras del equipo argentino que fueron ovacionados por los pocos espectadores que por ahora se hacen presentes en el escenario. Dibu Martínez y Scaloni, los más aplaudidos.

19.05 En vivo: cómo ver online Argentina-Chile

El partido tendrá transmisión de TyC Sports, TV Pública, Telefe y DSports, pero también se puede seguir online por plataformas de cableoperadores y TV satelital, como Flow o DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones del partido, minuto por minuto.

19 Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina-Chile

Comenzamos la cobertura del duelo correspondiente a la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. El equipo de Lionel Scaloni, que viene de consagrarse campeón de la Copa América se reencuentra con su público en el estadio Monumental. La Albiceleste lidera las posiciones con 15 unidades y buscará su sexto triunfo. Su rival, Chile, está muy complicado. La Roja se ubica con cinco unidades, en el noveno lugar y fuera de la zona de clasificación. El choque comienza a las 21 en el estadio Monumental, que tendrá aforo reducido.

La Celeste y Blanca ya brilla en el vestuario