Argentina - Jamaica, en vivo: el minuto a minuto del amistoso en Nueva Jersey, sin la presencia de Lionel Messi

20.00 Nueva Jersey, pintada de celeste y blanco

Los hinchas argentinos ya se hacen notar en los alrededores del Red Bull Arena, flameando banderas, saltando y cantando canciones.

La hinchada de Argentina: uno de los mejores. 🇦🇷🫶🏼 pic.twitter.com/jcg0lfPII1 — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) September 27, 2022

19.45 Nueva oportunidad para Julián Álvarez

El delantero de Manchester City tendrá apenas su tercera titularidad con la selección argentina. Todas llegaron este año; primero fue en la última fecha de las Eliminatorias contra Ecuador, donde marcó el gol argentino en el empate 1-1 con el equipo de Gustavo Alfaro, y luego en el amistoso contra Estonia, con goleada por 5-0 en la que todos los goles fueron marcados por Messi.

19.30 A seguir sumando marcas

Si Messi ingresa a la cancha durante el partido y la Argentina gana, la Pulga se convertirá en el quinto futbolista en llegar a los 100 triunfos con su selección. Los cuatro que ya han alcanzado ese hito son los españoles Sergio Ramos (131 triunfos en 180 partidos) e Iker Casillas (121 en 167), el portugués Cristiano Ronaldo (112 en 189) y el mexicano Andrés Guardado (101 en 177).

Lionel Messi arrancará en el banco de suplentes, pero si ingresa y la Argentina vence a Jamaica se convertirá en el quinto futbolista en llegar a 100 triunfos con su selección Fotobaires

19.15 Messi, suplente

Finalmente, la Pulga no arrancará entre los titulares por decisión de Scaloni, que parará a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

19.00 Una cara familiar

El entrenador de la selección jamaiquina es alguien que parte de este plantel conoce muy bien: Heimir Hallgrímsson, que había comandado a Islandia, su país natal, a un histórico empate contra el conjunto que entonces dirigía Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia. Antes de tomar el cargo había sido el asistente del sueco Lars Lagerback en la histórica campaña islandesa en la EURO 2016, donde eliminaron a Inglaterra en octavos y cayeron con la local Francia en cuartos, mientras aún mantenía su trabajo de dentista en su país.

Heimir Hallgrímsson, actual entrenador de Jamaica, condujo a la selección de su país, Islandia, a un histórico empate contra la Argentina en Rusia 2018

18.45 El último antecedente

Argentina y Jamaica tuvieron ya varios cruces, con la goleada por 5-0 en Francia 1998 siendo el único que se dio en una Copa del Mundo, pero la última vez que se habían visto las caras fue en la Copa América Chile 2015, con triunfo del equipo de Gerardo Martino por 1-0 gracias al gol de Gonzalo Higuaín.

18.30 Un guiño en el estadio

El Red Bull Arena, hogar de la franquicia New York Red Bulls de la MLS, recibe a los hinchas de ambas parcialidades mientras por los altoparlantes suena el clásico de Bob Marley “One Love”.

Suena Bob Marley en la previa de Argentina - Jamaica. pic.twitter.com/kGnQRKfvdE — Gastón Edul (@gastonedul) September 27, 2022

18.15 ¿Juega Messi?

La principal novedad del equipo sería el regreso del once que más se ha visto en el último año del ciclo de Lionel Scaloni, con Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Ángel Di María reintegrándose, entre otros. Pero de quien aún no hay certezas es de Lionel Messi, que presentó un cuadro gripal por la mañana y que, si no está al 100%, sería reemplazado por Julián Álvarez.

18.00 Bienvenidos a la cobertura de Argentina-Jamaica

Después de golear a Honduras por 3-0 en Miami presentando un equipo más bien alternativo, en el que se dieron además dos debuts internacionales, la selección argentina tendrá esta noche otra prueba contra un equipo de la Concacaf, Jamaica, pero en esta ocasión lo hará jugando, en principio, con todos sus titulares habituales. El encuentro se disputará en el Red Bull Arena de Nueva Jersey desde las 21, hora de Argentina, con transmisión de TyC Sports.