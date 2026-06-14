Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina y Argelia se enfrentan este martes en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak -el mismo que dirigió la final de Qatar 2022-, televisación de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La albiceleste, campeona del mundo en ejercicio, llega a esta Copa del Mundo nuevamente como una de las selecciones favoritas. Con la base del plantel que levantó el trofeo en Medio Oriente hace tres años y medio, buscará su cuarta estrella tras las obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Su rival de turno participa del Mundial por quinta vez y su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando llegó hasta octavos de final y perdió 2 a 1 con Alemania, luego campeón, en tiempo suplementario.

La selección argentina quiere comenzar su camino hacia la defensa del título con el pie derecho Butch Dill - FR111446 AP

La única vez que ambos se vieron las caras fue el 5 de junio de 2007, en un partido amistoso. En el Camp Nou de España, la selección argentina se quedó con la victoria por 4 a 3. Los goles del equipo que en ese entonces era dirigido por Alfio Basile, fueron convertidos por Carlos Tevez, Esteban ‘Cuchu’ Cambiasso y Messi por duplicado, mientras que Anthar Yahia y Nadir Belhadj en dos ocasiones anotaron para los Verdes.

Argentina vs. Argelia: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026.

Día : Martes 16 de junio.

: Martes 16 de junio. Hora : 22 (horario argentino).

: 22 (horario argentino). Estadio : Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Argentina vs. Argelia: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TV Pública.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.41 contra los 9.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Argelia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.35.