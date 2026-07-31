Tobías Andrada, refuerzo de River: la séptima incorporación para Coudet

Tobías Andrada, mediocampista de 19 años, será el séptimo refuerzo de River. Este viernes se hizo la revisión médica en la clínica Rossi y, de no mediar inconvenientes, firmará por la tarde su contrato con la entidad de Núñez.

El volante con trayectoria en las selecciones juveniles y de muy buenos rendimientos con Vélez en los últimos años, se sumará al club millonario a cambio de 6 millones de dólares por el 70% de la ficha y la posibilidad de adquirir en un futuro un 20% más.

🚨 Tobías Andrada se está haciendo la revisión médica para ser nuevo refuerzo de River. pic.twitter.com/sCp7LLNOCo — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) July 31, 2026

Hoy por la tarde Andrada firmará su contrato con River hasta diciembre de 2029. Su gran explosión en la primera de Vélez fue de la mano de Guillermo Barros Schelotto.

Esto se da en un contexto adverso para River, en el cual Eduardo Coudet seguía pidiendo refuerzos. Luego de la derrota con Gimnasia en La Plata por 1-0, por la segunda fecha del torneo Clausura, el entrenador se había mostrado preocupado por el presente del equipo y había señalado: “Es un momento muy difícil. Hay que trabajar mucho, mejorar mucho los niveles. No estamos logrando desequilibrar. Evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada en estos momentos”, había dicho Coudet al comenzar el análisis de una nueva derrota y también había dejado abierta la puerta para la llegada de más jugadores: “Siempre digo que es tiempo de trabajo. Están llegando grandes jugadores. River va a traer muchos jugadores más. Necesitamos tres o cuatro jugadores en distintas posiciones, donde hoy tenemos muchos juveniles”.

Andrada es el séptimo refuerzo en el actual mercado de pases luego de las contrataciones de Nicolás Otamendi, Angel Correa, Giovanni González, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

El futbolista de Vélez llega para reforzar una zona en donde más inconvenientes venía mostrando River, la mitad de la cancha. En el último partido, al estar lesionado Aníbal Moreno (uno de los volantes centrales), Coudet armó la zona con Lucas Silva (volante central de las divisiones inferiores), Tomás Galván, Joaquín Freitas y Angel Correa; y Beltrán como centrodelantero. Luego ingresó Fausto Vera, que había sido titular el semestre anterior.

Andrada arribó al Fortín cuando tenía 7 años, proveniente de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Ya sea como volante interno o bien jugando por la banda, ya mostraba habilidad y determinación para jugar. Debutó en la primera en la victoria 2-0 ante Estudiantes de La Plata, por la Supercopa Internacional disputada el 8 de julio de 2025 en Avellaneda.

Un remate de Tobías Andrada: algo que le pedía Guillermo, que patee más al arco Prensa Vélez

“Es una felicidad muy grande porque este club les da oportunidades a los chicos y poder representarlos fue un orgullo muy grande”, había dicho esa noche que terminó con una Copa en las vitrinas de Liniers: “Mi familia fue clave, me acompañaban a todos lados, en la reserva, en inferiores, trayéndome a entrenar, viéndome. Incluso cuando no me tocaba jugar, también me acompañaban. Se ponen contentos por mí, hicieron un sacrificio muy grande. Es un sueño cumplido debutar en la primera de Vélez y esto es de ellos también”.

Tobías Andrada es un volante con despliegue y llegada al gol. Con Guillermo Barros Schelotto jugó como doble 5 o extremo derecho en un 4-2-3-1 y como interior en un esquema 4-3-3. El Mellizo le dio confianza y lo puso como titular, como hizo con otros juveniles. Tiene ida y vuelta y sacrificio defensivo, pero no es un enganche, sino que va más en sintonía con la característica que en la actualidad ofrece Tomás Galván, quien también vistió la camiseta de Vélez. Pero llega con rodaje y continuidad, y en el mundo River no descartan que pueda ser de la partida ya este domingo, en la próxima fecha, ante Rosario Central.