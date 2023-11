escuchar

Este viernes, desde las 9 (hora argentina), la selección argentina y Brasil se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub 17 Indonesia 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del noruego Espen Eskas, se disputa en el estadio Internacional de Yakarta y se puede ver en vivo por televisión a través de TV Pública, DSports y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar.

El equipo dirigido por Diego Placente sueña con alzar el primer trofeo ecuménico en la categoría. El mejor resultado del seleccionado nacional se dio en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, cuando obtuvo la medalla de bronce. En este certamen comenzó con el pie izquierdo, siendo derrotado por 2 a 1 por Senegal, aunque se recuperó de inmediato e hilvanó tres triunfos contundentes: 3 a 1 vs. Japón, 4 a 0 vs. Polonia (ambos por la etapa de grupos) y 5 a 0 vs. Venezuela en los cuartos de final.

El equipo titular de la selección argentina en la goleada por 5 a 0 a Venezuela, en cuartos de final @fifaworldcup_es

La Verdeamarela, por su parte, es uno de los dos equipos que quedan en carrera por el título y que ya saben lo que es consagrarse campeón en una Copa del Mundo para menores de 17 años (el otro es Francia). Festejó cuatro veces: en Egipto 1997, Nueva Zelanda 1999, Finlandia 2003 y Brasil 2019. De esta manera, persigue dos objetivos: defender el campeonato obtenido en la última edición, en la que hizo de local, e igualar a Nigeria -ausente en esta edición-, como el máximo ganador de la categoría.

Argentina vs. Brasil: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Mundial Sub 17 Indonesia 2023.

Día: Viernes 24 de noviembre.

Hora: 9 (horario argentino).

Estadio: Internacional de Yakarta.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega).

Cómo ver online los partidos del Mundial Sub 17

En la Argentina hay tres opciones para seguir los juegos por televisión: DirecTV, a través de sus diferentes señales de DSports, transmite todos los juegos; mientras que TyC Sports dispone de los cotejos de la selección argentina -al igual que la TV Pública-, como así también otros de relevancia. Además, vía streaming hay otras dos alternativas: TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Brasil corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este viernes y, consecuentemente, con el pase a la semifinal del Mundial Sub 17. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.22 contra los 2.67 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.45.

Estevão es uno de los mejores jugadores de lo que va del Mundial; lo apodan "Messinho" CBF

Posibles formaciones

Argentina : Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Palacio, Juan Manuel Villalba u Octavio Ontivero; Mariano Gerez, Valentino Acuña; Santiago López, Claudio ‘Diablito’ Echeverri e Ian Subiabre; Agustín Ruberto.

: Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Palacio, Juan Manuel Villalba u Octavio Ontivero; Mariano Gerez, Valentino Acuña; Santiago López, Claudio ‘Diablito’ Echeverri e Ian Subiabre; Agustín Ruberto. Brasil: Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, Da Mata, Joao Henrique; Guilherme Batista, Rayan, Dudú, Sidney, Estevao; Kaua Elías.