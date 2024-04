Echaron a Ramón Díaz: no resistió una goleada en contra ante Criciúma y fue despedido de Vasco da Gama

Escuchar

Ramón Ángel Díaz no es más entrenador de Vasco da Gama, de la Serie A brasileña. El club de Río de Janeiro tomó la decisión de prescindir del DT riojano y de su hijo Emiliano, que era su ayudante, este sábado, tras la derrota por 4-0 ante Criciúma, por la cuarta fecha del torneo. Rafael Paiva, responsable del equipo Sub 20, tomará las riendas del plantel profesional a partir de ahora.

La goleada como local en Sao Januario ante Criciúma por 4-0 -tercera consecutiva- sumada al aplauso de sus propios hinchas para el juego desplegado por el conjunto visitante fue demasiado para los responsables de Vasco, que hace algunos días vieron como el entrenador argentino criticaba la actuación del VAR por estar a cargo de una asistente mujer. Minutos más tarde, el DT compareció ante los micrófonos para pedir disculpas.

O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica.



Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente.#VascoDaGama pic.twitter.com/8RCmWysDVn — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024

Más allá de la importancia que puede haber tenido aquel incidente puertas para adentro, lo cierto es que Vasco apenas suma tres puntos en el Brasileirao: una victoria y tres derrotas en cuatro fechas. Cuatro goles a favor y nueve en contra. El equipo tenía todos los índices en negativo y una posición en la tabla apenas por encima de los puestos de descenso. Demasiado poco para un plantel que cuenta con jugadores de experiencia competitiva como el francés Dmitry Payet, el paraguayo Robert Rojas -ex River y Tigre-, el chileno Gary Medel -ex Boca-, y los argentinos Pablo Vegetti -ex Belgrano de Córdoba, entre otros equipos- y Juan Sforza -ex Newell’s-.

El ciclo de Ramón Díaz y su hijo Emiliano había comenzado en julio del año pasado con el objetivo fundamental de evadir el descenso. Lo consiguió, en parte gracias a los goles del propio Vegetti, y había renovado su contrato hasta 2025. Las expectativas para esta temporada, entonces, eran las de no tener problemas para mantener la categoría y escalar en la tabla de posiciones. Sin embargo, el estadual carioca de comienzos de año comenzó a erosionar la confianza de los directivos -y los hinchas- en el entrenador riojano: la eliminación en semifinales ante el humilde Nova Iguaçu fue un golpe duro . La polémica con la asistente de VAR no ayudó a calmar las aguas. Y la mala racha de resultados hizo el resto.

El portal Globoesporte resume el ciclo de Ramón Díaz en 41 partidos, comprendidos entre el 11 de julio del año pasado y el día de hoy: 15 victorias, 11 empates y 13 caídas. Ramón y su hijo Emiliano cosecharon el 50% de los puntos en juego. No fue suficiente para mantenerse en el cargo. Porque, además, tras el cuarto gol de Criciúma de esta tarde los hinchas airearon su descontento hacia los dueños de la sociedad anónima deportiva (SAD) que comanda los destinos futbolísticos del club, se la agarraron con el CEO y hubo hasta protestas contra el propio Ramón Díaz. Hubo incluso aplausos para el equipo visitante tras el cuarto gol , y un “ooooole, ooooole” cuando los futbolistas de Vasco no podían arrebatarle la pelota.

La tarde de sábado siempre pintó torcida para el comando técnico que encabezaba hasta hoy Ramón Díaz. Porque su equipo tuvo un penal a favor, desperdiciado por su 9, el argentino Vegetti, y se fue al descanso con un 1-0 en contra. Eso alcanzó para que los hinchas comenzaran con su fastidio, que continuó en la segunda parte. Ahora, los ejecutivos de la SAD esperarán que la llegada de Paiva como interino aplaque un poco los ánimos. Se desconoce aún si el club irá por un entrenador de renombre. Ramón, por lo pronto, ya hace las valijas.

