Argentina vs. Chile, por la Copa América 2024: cuándo juegan

La selección argentina y Chile se enfrentan este martes, desde las 22 (horario argentino), en New Jersey, en la Copa América 2024. El partido, que corresponde a la fecha 2 del grupo A es una reedición de uno de los clásicos sudamericanos de los últimos tiempos en los que ambos conjuntos no se regalaron nada y, por el contrario, se vieron las caras en encuentros trascendentales, sobre todo a partir de crecimiento que tuvo la Roja en la última década y media, con una generación muy destacada de futbolistas que encontraron funcionamiento ideal de la mano de varios entrenadores argentinos. Este compromiso se puede ver en vivo por televisión en TV Pública, Telefé, TyC Sports y DSports y a su vez seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

Ambos conjuntos llegan al partido con sensaciones distintas, ya que tuvieron suerte dispar en el respectivo estreno en este certamen. La albiceleste, campeona en ejercicio de esta copa y del Mundial de Qatar 2022 (no es casual que sea la selección a destronar) venció en el encuentro inaugural a Canadá por 2 a 0 con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez y tiene la tranquilidad de haberse quedado con la primera cosecha de tres puntos, siempre difícil en los debuts. Pese a que está obligada a mejorar mucho para dar con sus aspiraciones, especialmente en el aspecto defensivo.

La Argentina no tuvo un buen partido en defensa ante Canadá: el punto alto fue Cristian Romero Miguel Martinez - Atlanta Journal-Constitution

Chile, por su parte, no logró pasar del 0 a 0 con Perú en su estreno de este viernes, por lo no se puede dar el lujo de perder muchos más puntos para no quedar comprometido. El equipo trasandino es entrenado por el argentino Ricardo Gareca, quien justamente condujo al equipo incaico hasta 2022. El ‘Tigre’ llevó adelante una gran gestión que depositó a esa selección, entre tanto, en el Mundial tras 36 años sin participación.

Los antecedentes de un clásico

El historial entre la Argentina y Chile tiene 90 encuentros con 58 triunfos albicelestes y apenas seis de la Roja. Empataron en 26 ocasiones. La última vez que se vieron las caras fue en la Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 con triunfo argentino como visitante 2 a 1 con goles de Ángel Di María y Lautaro Martínez. El inglés nacionalizado chileno Ben Brereton igualó transitoriamente para el local.

Chile mostró una discreta actuación ante Perú y el DT argentino Ricardo Gareca necesita mejorarlo Julio Cortez - AP

Fixture y resultados de la Argentina en la Copa América 2024

Argentina 2-0 Canadá.

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, la selección albiceleste clasificará a cuartos de final y jugará contra un oponente de la zona B (México, Ecuador, Venezuela o Jamaica). A los equipos que el azar ubicó en las zonas C (Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia) y D (Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica u Honduras) recién los enfrentará si accede a la definición.

Todos los partidos se pueden ver en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé y la TV Pública. En ese marco, las opciones para ver los partidos online son las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé y Cont.ar. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Tras la primera fecha, el grupo A de la Copa América 2024 tiene a la Argentina como líder

Plantel de la selección argentina

Arqueros (3): Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Defensores (11): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Lisandro Martínez.

Mediocampistas (8): Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Nicolás González.

Delanteros (7): Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho y Valentín Carboni.

