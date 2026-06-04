Argentina vs. Honduras, por el primer amistoso previo al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina y Honduras se enfrentan este sábado en el penúltimo amistoso de la Albiceleste antes del Mundial 2026. El campeón del mundo en ejercicio buscará demostrar que está listo para defender el título, aunque los jugadores deberán cuidarse porque cualquier inconveniente físico podría marginarlos de la Copa del Mundo. El partido está programado para las 21 (horario argentino) en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos, con transmisión de Telefé, TyC Sports y LPF Play. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J del Mundial con Argelia, Austria y Jordania. Son rivales poco conocidos para la Argentina, ya que apenas se enfrentó una vez a los africanos y dos veces a los europeos, mientras que nunca jugó contra los asiáticos. La Bicolor, por su parte, no participará del certamen ecuménico. Quedó segunda en el Grupo C de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en una zona en la que Haití logró clasificarse como líder.

Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en un entrenamiento en la ciudad de Kansas AFA

El último partido entre ambos fue el 23 de septiembre de 2022, en la previa de la Copa del Mundo que se realizó en Qatar y que dejó como tricampeona a la selección argentina. En aquella oportunidad, la Albiceleste se quedó con la victoria por 3 a 0 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, con un doblete de Lionel Messi y un tanto de Lautaro Martínez.

Argentina vs. Honduras: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : Sábado 6 de junio.

: Sábado 6 de junio. Hora : 21 (Horario argentino).

: 21 (Horario argentino). Estadio : Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

: Kyle Field de Texas, Estados Unidos. Árbitro: A confirmar.

Argentina vs. Honduras: cómo ver online

El amistoso se disputa este sábado en Texas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y LPF Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

TyC Sports Play.

LPF Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.18 contra los 24.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Honduras. El empate, por su parte, cotiza cerca de 8.50.