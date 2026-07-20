Rodrigo De Paul, tras la final: “Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”

El jugador de la selección argentina Rodrigo De Paul compartió un mensaje en sus redes sociales, a un día de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, en donde destacó el trabajo del equipo, agradeció a los hinchas argentinos por el apoyo, lamentó no haber conseguido el bicampeonato y apuntó contra quienes “esperaban la caída” de la Scaloneta: “Nuestras sonrisas molestan”.

“El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, expresó el referente del equipo de Lionel Scaloni, quien regresó a Miami junto con Lionel Messi después del partido contra España.

El contundente posteo de De Paul, con dardos a los críticos de la selección y dolor por la derrota Instagram

De Paul señaló que las muestras de afecto recibidas lo ayudan a atravesar la derrota. “Con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”, señaló.

El mediocampista también reservó una parte de su mensaje para quienes, según consideró, aguardaban un traspié de la selección argentina. En ese sentido, cuestionó las “conspiraciones infundadas” que se difundieron durante el Mundial para “calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo”.

Tras la derrota, el mediocampista se quebró en más de una oportunidad JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída. Nuestras sonrisas molestan, nuestras maneras les joden”, lanzó. Sin embargo, aseguró que esas críticas terminaron por reforzar el vínculo entre el equipo y los hinchas: “Eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta pueden con todo”.

“Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”, concluyó.

La angustia que reflejó en la publicación ya había quedado expuesta apenas terminó la final, como contó LA NACION. Después de la derrota contra la selección española, De Paul y Messi se acercaron a una de las tribunas del MetLife Stadium para saludar a los miles de hinchas argentinos que habían asistido al partido.

¡DOS CAMBIOS MÁS EN ARGENTINA!



Simeone y Medina ingresaron en lugar de Cuti Romero y De Paul. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/UtLpBaf3v5 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Mientras observaba las gradas, el mediocampista no pudo contener las lágrimas. En un momento, levantó las manos en señal de disculpas por no haber conseguido el bicampeonato. Más tarde, ambos futbolistas se dirigieron hacia la tribuna ubicada detrás de uno de los arcos, donde también había simpatizantes argentinos. Allí, De Paul se sentó en el campo de juego y volvió a quebrarse.

El jugador de Inter Miami había quedado afuera del once inicial en la semifinal ante Inglaterra, cuando Lionel Scaloni optó por Giuliano Simeone, aunque ingresó durante el segundo tiempo. Para la final recuperó la titularidad y permaneció en cancha durante 70 minutos, momento en el que fue reemplazado.

Por su parte, Messi, también se expresó este lunes a través de Instagram, como informó LA NACION. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, reconoció el capitán, aunque valoró que el equipo haya alcanzado dos finales consecutivas, agradeció el apoyo de los hinchas y destacó que la selección logró “una vez más” unir al país. Además, felicitó a España por el título.