Argentinos Juniors pasó rápidamente de la ilusión al desconsuelo: perdió con Huracán y se le esfumó la oportunidad de ser campeón

Las miradas en la tribuna no encuentran respuestas, pero las gargantas no se callan. Hay un dolor sordo por lo que pudo ser, mezclado con un aplauso cerrado que nace del alma. Este Argentinos Juniors que cayó ante Huracán con un inapelable 2 a 0 y cortó una racha de 30 partidos sin perder en La Paternal, se volvió a quedar con las manos vacías por la crueldad del destino. Los goles del Globo que posibilitaron su clasificación a los playoffs fueron convertidos por el colombiano Oscar Cortés, y el chileno Bruno Barticciotto, a los ocho y 30 minutos del primer tiempo respectivamente. A los locales les quedó el consuelo de obtener el pase a la Copa Libertadores, con el tercer puesto asegurado en la Tabla Anual.

Si bien Argentinos Junior no logró coronar la gran temporada con un título y lo que ofreció ante Huracán estuvo lejos de sus mejores producciones, los 20.000 hinchas que coparon las tribunas del Diego Armando Maradona con otra expectativa no dejaron de reconocer la entrega y el amor propio que brindó el conjunto dirigido por Nicolás Diez. Aún con un hombre menos por la expulsión de Franco Paredes, a los 25 minutos del primer tiempo, agotó todas las fuerzas y los recursos futbolísticos para tratar de cambiar un final inexorable.

El abrazo entre el ecuatoriano Oscar Cortés, autor del primer gol del Globo ante Argentinos Juniors, y Diego Martínez, entrenador de Huracán JUAN MANUEL BAEZ

Y lo hizo con mucha hidalguía. Porque cuando el partido recién estaba naciendo y los dos equipos se estaban acomodando en la cancha, el colombiano Cortés, a los 8 minutos, con un disparo cruzado que se desvió en Sebastián Prieto puso el 1 a 0 para el Globo. A partir de ahí, fueron 30 minutos de caos para el Bichito: a los 25, el árbitro Pablo Dóvalo expulsó a Franco Paredes, por una plancha a César Ibañez y a los 30 Bruno Barticciotto, tras un centro de Facundo Kalinger, marcó el merecido 2 a 0 para Huracán. Tras cartón, en Rosario, Central ya comenzaba a ganarle a Estudiantes de Río Cuarto.

En la segunda parte, Diez hizo ingresar a Hernán López Muñoz por Diego Porcel y Facundo Jainikoski por Prieto con la idea de sumar más peso ofensivo e intentar inquietar la tranquila tarea del arquero Hernán Galíndez. Así creció Kevin Carrizo y Tomás Molina tuvo la chance de descontar con un cabezazo de pique al suelo que se fue desviado. Sin embargo, sin descuidarse defensivamente, Huracán también contó con oportunidades para liquidarlo. La más clara fue un cabezazo de Lucas Blondel que tapó magníficamente el chileno Brayan Cortés.

Cuando los celulares trajeron la noticia del gol de Enner Valencia para el título de Boca, todo los hinchas de Argentinos comenzaron a dar la vida en las tribunas y agradecerles a sus jugadores por la campaña invadidos por una dualidad inevitable en el alma. Por un lado, la tristeza de dejar pasar una inmejorable oportunidad para sumar la cuarta estrella a nivel local. Por el otro, el consuelo y la ilusión de clasificar a la fase dos de la próxima Copa Libertadores.

Lo mejor de la victoria de Huracán ante Argentinos

La crudeza del desenlace volvió a dejar con las manos vacías a Nico Diez, quien no pudo coronar un proceso que, por constancia y juego, merecía largamente un campeonato. Desde que asumió las riendas de Argentinos Juniors en 2025, su gestión exhibe estadísticas incontestables (acumula una efectividad del 62 %) sin embargo, el destino volvió a ser esquivo como en la final de la Copa Argentina 2025.

Esta derrota de Argentinos Juniors es más que un simple lamento. Es un vacío que deja ver a un equipo que juega bien, que respeta la identidad del club y que compite de igual a igual en cualquier cancha. Quedarse otra vez en la puerta de la gloria, de la manera más cruel y despiadada posible, deja un sabor amargo que el buen fútbol no alcanza a curar. Por eso esa despedida en las tribunas a puro canto, a pura bronca, a puro amor…