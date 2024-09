Quién es José María Herrera, el delantero tucumano de los golazos en Argentinos Juniors

Escuchar

Si había una forma de volver a la victoria después de seis encuentros sin poder celebrar, la que consiguió Argentinos Juniors fue la ideal: anoche goleó a Newell’s por 3-0, mostró una muy buena versión, fue sólido en los momentos claves y les regaló a sus hinchas el mejor gol de la fecha con un zapatazo infernal de Jose María Herrera, que facturó por duplicado.

En el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 14 de la Liga Profesional, el Bicho, que tiene como entrenador interino a Cristian Zermatten, se floreó en su casa y consiguió una victoria determinante para volver a ubicarse en la zona de las copas internacionales.

El conjunto de la Paternal resolvió con autoridad cada problema que le pudo presentar Newell’s, incluso, en apenas 15 minutos sacudió la resistencia del conjunto rosarino. De la mano de Alan Lescano, el conjunto de la Paternal marcó el primer tanto del partido, que colocó la pelota al ángulo derecho del arquero tras recibir un centro a ras de piso de Herrera.

¡Golazo del Bicho! Alan Lescano le dio de primera y la clavó en el ángulo para el 1 a 0 de @AAAJoficial 🐞 ante Newell’s pic.twitter.com/Xx0g2sX6BG — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 15, 2024

Y justamente Herrera, de 21 años, dejó la perla de la jornada y posiblemente uno de los goles más lindos de todo el torneo. El delantero de Argentinos encontró una pelota afuera del área grande y sacó un zurdazo impresionante que pasó por arriba del arquero Ramiro Macagno, besó el travesaño y despertó la locura del conjunto local .

QUÉ PEDAZO DE GOL 🔥🔝



Tremendo remate de Herrera para el 2 a 0 de @AAAJoficial 🐞 ante Newell’s pic.twitter.com/4Tze075nWe — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 15, 2024

Y lejos de quedarse con ese resultado, Argentinos fue por más, que tuvo a Herrera, este chico tucumano surgido de las inferiores del club y que debutó en 2022, a la figura del encuentro con otra perla para cerrar el 3-0. El delantero que comenzó su carrera en el Centro de Educación Física 18 (CEF), en Tucumán, aprovechó un error defensivo de Newell’s y ante la salida de Macagno, se la picó por encima del cuerpo del arquero e hizo delirar a toda la Paternal .

⚽JOSÉ HERRERA y su DOBLETE para el 3-0 de ARGENTINOS JUNIORS a Newell's Old Boys. pic.twitter.com/d41iZwnZIA — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 16, 2024

Argentinos, que logró cortar la racha sin éxitos con este resultado estaría clasificándose a la Copa Sudamericana, ya que está 9° con 43 puntos en la tabla anual. El último que está entrando a la Libertadores es Racing, con 48 unidades.

Quién es José María Herrera

José María Herrera Ares recibió a propuesta de dejar Tucumán a los 10 años. Fue en julio de 2014, mientras disputaba un torneo en Rafaela. “ Fue mi mamá la gran responsable de este lindo momento. Ella me dijo que vaya si me gustaba y si no que regrese. Ese apoyo fue importante ”, le contó el jugador a La Gaceta de Tucumán.

Herrera, era uno de los más destacados de esa camada 2003 que representaba al CEF: “Jugaba en los puestos que uno quería y lo hacía muy bien. Más allá que hace mucho tiempo que se fue buscando sus sueños siempre le seguimos los pasos”, recordó Cacho Murillo, uno de sus primeros técnicos.

#LigaProfesional | Mirá el golazo que se inventó José María Herrera para poner el 2-0 del 'Bicho' ante Newells'.

¿Será el gol de la fecha?#FoxSportsArgentina pic.twitter.com/C2c2NuCrY9 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 16, 2024

El encargado de abrirle las puertas en Argentinos Juniors fue Luis Pereyra (actualmente captador de las inferiores de River) y gracias a esa posibilidad pudo ser convocado a las selecciones nacionales sub 15, 16 y 17. “ Pasé algunos momentos muy difíciles. Era muy chico y venir a vivir a Buenos Aires era pasar a una etapa distinta de mi vida ”, contó el delantero.

En todos estos años también tuvo que mudarse varias veces en Capital Federal debido a que pasó por varias pensiones del Bicho. “ Dentro de todo me adapté siempre, claro que extrañaba a mi mamá Adriana, a mi papá Fabián y mi hermano Thomas ”, relató el juvenil de 21 años.

LA NACION

Temas Liga Profesional de Fútbol