Aldosivi le ganó a Argentinos en una noche de fútbol en estado puro: el último (que no había triunfado) pudo con el primero (que estaba invicto)

Si se tratara de otro deporte, en un enfrentamiento entre el primero y el último de la tabla entregaría, desde la previa, amplias diferencias. La Zona A del torneo Apertura ofrecía esa foto con Argentinos Juniors y Aldosivi, por más que en la primera ubicación estaba Tigre con las mismas unidades del conjunto de Nicolás Diez. El Tiburón no había ganado en todo el torneo y venía de perder a su entrenador... El Bicho estaba invicto en el campeonato y, en el balance era el que mejor estaba jugando... Pero Aldosivi venció por 2-0, por los golazos de Justo Giani y Tobías Leiva y generó una minirevolución en el certamen.

Argentinos sigue jugando casi de memoria, desde los intérpretes (sólo aparecen modificaciones por lesiones o suspensiones) y el sistema táctico, un 4-3-3 que tiene la elasticidad de presentar a Federico Fattori como 5-Líbero cuando los adversarios se repliegan para defender cerca de su arquero. Y las intenciones, aunque este viernes las cosas no le salieron como de costumbre.

Justo Giani, la gran figura de la cancha en la victoria de Aldosivi ante Argentinos Juniors por 2-0, por la fecha 10 Torneo Liga Profesional Argentina de Futbol Fotobaires

Aldosivi se presentó sin Andrés Yllana, que dejó de ser el DT tras la derrota ante Tigre por 2-0 del fin de semana pasado. En La Paternal estuvo como entrenador interino Mariano Charlier, quien estaba a cargo de la reserva. Arrancó con un dibujo 4-1-4-1 que buscó tapar las subidas de los laterales Lozano y Prieto y también los pasillos interiores, donde el juego de Lescano y Oroz, más Alan Rodríguez y Herrera hacen la diferencia tirando paredes y ganando sus duelos individuales; Bochi fue el 5 más posicional y por delante Chávez, Giani, Esponda y Palavecino; y Elías Torres, con la camiseta 9, fue la principal referencia ofensiva.

Pero el Tiburón no se quedó sólo en achicarle los espacios, sino que intentó robar y salir rápido de contraataque. Y así generó la primera chance clara, con un remate de Torres desde afuera que dio en el travesaño del Ruso Rodríguez. Un “picante” Agustín Palavecino tuvo otra chance clara tras otra desatención defensiva local, pero simuló un penal ante el arquero y terminó siendo amonestado por Yael Falcón Pérez.

Lo mejor del partido

Y a los 10 minutos llegó el bombazo de Justo Giani con un remate desde afuera del área que se metió en el ángulo superior izquierdo de Rodríguez. Gran gol por la resolución final pero sobre todo por la jugada colectiva previa, en la que el equipo generó una triangulación muy buena por el centro del ataque. Entonces, en la ecuación ya no era sólo un Aldosivi más afirmado incluso en ataque, sino que haciendo realidad la diferencia en el marcador.

Pese al sacudón y encontrarse con pocos espacios para atacar (mérito del rival), el equipo de Diez buscó mantener el estilo aunque por momentos abusó de los centros desde la izquierda con Prieto. Los movimientos locales no eran del todo precisos para los desmarques y los pases. Y el visitante además encontraba firmeza en los laterales Cerato y Guerrido, que recibieron la incansable colaboración de Chávez (zurdo ubicado en la derecha) y Palavecino en los retrocesos. En los primeros 25 minutos, pese a que Argentinos tuvo el posesión del balón en un 80%, las tres únicas chances de gol fueron de Aldosivi.

Giuliano Cerato, lateral derecho de Aldosivi, intenta marcar a Nicolás Oroz, uno de los mediocampistas habilidosos de Argentinos Fotobaires

Una de las polémicas se produjo a los 33 minutos: de un córner para Argentinos llegó un contraataque directo de Aldosivi, en el que generó una superioridad numérica de 4 vs. 1 en la otra área: eso desembocó en la mano de Fattori para cortar un pase de Giani. Falcón Pérez le sacó correctamente la tarjeta roja directa por último recurso (bien asistido por el juez de línea Yamil Bonfá), por cortar una ocasión manifiesto de gol.

Si once vs. once Argentinos estaba confundido y jugaba mal, intentar recuperar el juego perdido y dar vuelta el resultado con uno menos parecía una utopía. Pero, como en la previa, el fútbol es una ciencia que todos los días puede descubrir una fórmula desconocida.

Para el segundo tiempo, Nico Diez hizo dos modificaciones: Román Vega por Prieto y Chuco Sosa por Herrera. Y a los 20 segundos generó más que en toda la primera etapa, con un desborde y centro atrás de Vega que Lescano finalizó con un remate de zurda que se fue muy cerca del ángulo derecho de Carranza.

Los lujos de Giani

Con Alan Rodríguez parado como 5 ante la expulsión de Fattori pero también atacando (casi empata con un muy buen zurdazo cruzado), era Giani quien se seguía potenciando como la figura de la cancha con despliegue y buenas decisiones, ya sea con pases para atacar o aguantando la pelota para ganar una infracción que le dé respiro a su equipo lejos de su arco. Hasta tuvo tiempo para lujos: le metió un caño a Prieto y luego le tiró a Alvarez un sombrero con un taco.

Justo Giani. Argentinos Juniors vs Aldosivi de Mar del Plata. Fecha 10 Torneo Liga Profesional Argentina de Futbol. Fotobaires

Aldosivi nunca dejó de contraatacar y dejó eso en claro Chávez con un zurdazo desde afuera que despejó al córner Rodríguez salvando el segundo. Y luego también lo hizo Elías Torres (otro de muy buen partido), con un disparo que volvió a hacer lucir al Ruso Rodríguez. Lazarte contó con una chance inmejorable pero remató desviado.

Sin embargo, Argentinos encontró con las modificaciones otra energía para disputar las pelotas divididas. El DT hizo dos cambios más: Rúben Bentancourt y Lucas Gómez por Oroz y Molina. Y luego fue el turno del delantero Santiago Rodríguez por Lozano. Pero el más incisivo de todos fue Vega, una flecha por la izquierda. Daba la sensación que si el Bicho llegaba al empate, sería tras una jugada de Vega por la izquierda.

El merecido 2-0 para Aldosivi lo hizo Leiva, que había ingresado por un Torres acalambrado, con otro golazo de contraataque comandado por Lazarte: cuando recibió Leiva y quedó mano a mano con Rodríguez hizo una definición espectacular, de pie a pie para dejar sin respuestas al arquero. Un partido (y final) increíble, que sólo el fútbol es capaz de explicar.

Christian Leblebidjian Por