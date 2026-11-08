Arruabarrena habló de las “limpiezas” acordadas con Riquelme y los mensajes de sus rivales, entre ellos Ponzio

Rodolfo Arruabarrena intentaba analizar la consagración de Boca en la Tabla Anual cuando un estampido detrás de la sala de prensa anticipó que su conferencia estaba por tomar un rumbo inesperado. “Uy, ahí están armando quilombo”, advirtió el entrenador, que segundos después quedó completamente empapado por sus propios futbolistas. Leandro Paredes, Milton Delgado, Miguel Merentiel, Tomás Aranda y Alan Velasco irrumpieron con un bidón de bebida para celebrar el título, mientras sus compañeros cantaban “dale, campeón”. La sorpresa no pareció hacerle demasiada gracia al Vasco, que acababa de contar que debía controlar su glucosa y, tras recibir el improvisado baño, lanzó una advertencia: “Ya me desquitaré cuando vuelvan al entrenamiento”.

La escena ocurrió después de la dramática victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia en la Bombonera, que le permitió a Boca conquistar el campeonato gracias a un gol de Enner Valencia a los 50 minutos del segundo tiempo. El equipo de Arruabarrena necesitaba ganar para superar a Rosario Central, que había derrotado 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y acariciaba el título. La definición agónica desató una celebración que se trasladó desde el campo de juego hasta la conferencia del entrenador.

“Me vine rápido para el vestuario y comí un par de pizzas que no debería comer, así que ahora me la controlaré”, comentó, en referencia a su glucosa, que tanto preocupa a su madre principalmente. Poco después, mientras intentaba continuar con su análisis, escuchó que los futbolistas se acercaban y anticipó la sorpresa.

Rodolfo Arruabarrena en los festejos en la Bombonera, empapado con espuma Manuel Cortina

La invasión interrumpió su respuesta. Paredes, Delgado, Merentiel, Aranda y Velasco aparecieron con un bidón y le arrojaron el líquido encima. Sebastián Villa, Valencia y Álvaro Montero también se sumaron al festejo. Los jugadores entonaban canciones por el campeonato y los periodistas acompañaban con aplausos, pero el Vasco, visiblemente algo fastidiado, reparó en un detalle: “Y esto tiene azúcar”, protestó mientras recibía una toalla para secarse. “Mirá lo que hicieron”, agregó ante las risas de los presentes.

Una vez que recuperó la palabra, el entrenador reconoció que el plantel tenía motivos de sobra para celebrar. “Contentos y lo van a disfrutar, se lo merecen”, expresó, antes de retomar una conferencia en la que alternó el alivio por la conquista con la necesidad de mantener la concentración para los próximos desafíos.

¡¡BAÑO DE GLORIA PARA EL VASCO ARRUABARRENA EN LA CONFERENCIA DE PRENSA!! pic.twitter.com/2hMk20oHYw — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026

El Vasco había comenzado su exposición con una serie de agradecimientos. Felicitó al club, al cuerpo técnico y a los futbolistas que participaron durante el primer semestre, y destacó especialmente a Claudio Úbeda. “También es responsable de este título”, señaló sobre su antecesor. Para Arruabarrena, la conquista fue el resultado de un trabajo colectivo que excede a quienes estuvieron en la cancha durante la definición.

También reconoció el sufrimiento que atravesó Boca para conseguir la victoria. “Lo ganamos como a la gente le gusta, a lo Boca. A mí no me gusta sufrir tanto, pero bueno”, admitió. El técnico destacó las dificultades que presentó el Halcón y aceptó que su equipo no había tenido un primer tiempo lúcido. Sin embargo, valoró el “carácter y la personalidad del equipo” para sostener la búsqueda hasta el final, cuando Valencia apareció con el gol decisivo.

“Este grupo ha pasado momentos difíciles, ha comido mierda y ahora tiene que tratar de aprovechar y darle para adelante”, afirmó Arruabarrena. “Sabemos que el hincha se siente identificado con el equipo. Estos triunfos acercan más al equipo con los hinchas y trataremos de darle más alegrías de acá a fin de año”, sostuvo. También elogió el esfuerzo físico de los futbolistas, en particular de los más jóvenes: “Vieron que los chicos están terminando acalambrados, pero tienen corazón”.

Enner Valencia fue el salvador de Boca en la Bombonera Manuel Cortina

Otro de los protagonistas de la conferencia fue Paredes, a quien el entrenador señaló como una figura fundamental para la convivencia del plantel. “Es un muy buen grupo, con líderes positivos, con gente que ha ganado mucho y, sin embargo, une a los grupos y los jugadores”, explicó. Luego fue más específico: “Leandro Paredes es un ejemplo más claro de lo que es un líder positivo”. Arruabarrena destacó su capacidad para agrupar y ayudar a sus compañeros, y consideró que regresó a Boca en el momento indicado.

Román y las limpiezas

El entrenador también se refirió a su relación con Juan Román Riquelme y a las decisiones que marcaron la conformación del plantel. Aclaró que tanto las salidas como las incorporaciones fueron acordadas con el presidente. “Me han adjudicado algunas limpiezas, como dicen, y siempre son consensuadas”, explicó, en respuesta a las versiones sobre su participación en determinadas decisiones.

En ese contexto, valoró especialmente la llegada de Valencia, el héroe de la tarde. “Me pone contento, es un pibe querible”, señaló. También le pidió que disfrutara del momento, pero sin relajarse demasiado, porque Boca tendrá otro compromiso exigente dentro de pocos días.

Leandro Paredes, campeón con Boca en su vuelta Manuel Cortina

La mirada del Vasco ya estaba puesta en lo que viene. Recordó que el plantel tendrá que regresar pronto al trabajo y que el sábado viajará para disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. Además, expresó su deseo de alcanzar otra final el 2 de diciembre. “Ellos van a festejar y después los bajaremos un poquito a tierra”, anticipó. Para el entrenador, la clave será conservar el equilibrio que permitió superar las dificultades de la temporada: “Tenés que tener todas las patas de la mesa ordenadas”.

Mensajes de los colegas

Consultado por su manera de vivir el campeonato, Arruabarrena reconoció que prefiere celebraciones más íntimas. Contó que había mantenido videollamadas con su familia y que, cuando regresara a su casa, disfrutaría del logro a su manera. Sin embargo, dejó en claro que pronto volvería a concentrarse en sus responsabilidades: “cuando llegue el momento, empezar a trabajar porque es lo que me ha inculcado este club y lo que me gusta”.

Antes de terminar, Arruabarrena reveló un detalle: entre los primeros mensajes de felicitación que recibió estuvieron los de Leonardo Ponzio, Nicolás Diez y Jorge Almirón, estos dos últimos protagonistas de la definición como entrenadores de Argentinos y Rosario Central. “Esto es fútbol nada más. Algunos ganan, otros pierden, pero esto sigue”, reflexionó al final.